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كُتّاب وآراء
إدريس البا ينال لقب "الرجل الأكثر جاذبية" في سنة 2018
منحت مجلة "بيبول" الأمريكية الممثل البريطاني الشهير ادريس البا، صاحب الـ46 عاما، لقب الرجل الأكثر جاذبية لعام 2018.
وقال البا في حوار مع المجلة، بعد تتويجه باللقب"، لقد نظرت للمرآة وتأملت نفسي، وقلت إنني أبدو جذابا اليوم". وأضاف:" تتويجي باللقب يمنح شعورا جميلا وهو مفاجأة رائعة، لقد زاد من ثقتي بنفسي".
وينضم البا بذلك لقائمة من الممثلين والمغنيين الذين حصلوا على هذا اللقب، وبدأت بحصول الممثل الأمريكي ميل جيبسون عليه عام 1985 إل حتى تتويج المغني بليك شيلتون باللقب العام الماضي.
يشار إلى ألبا يستعد للزواج من خطيبته عارضة الأزياء سبرينا دوري،29 عاما، التي تقدم لخطبتها في فبراير. ولدى سؤاله حول أسعد لحظات حياته قال: " ولادة أطفالي كانت الحدث الأكبر والأسعد في حياتي".
ألبا لديه ابنة عمرها 16 عاما وابن يبلغ 4أعوام من علاقتين سابقتين. ويصور إدريس حاليا فيلم "هوبز اند شاوي" مع الممثل والمصارع دوين جونسون.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
كتيرا ماتقول لي أحد معاريفي الأجنابيات أني وسيم وجداب وعندما اقول لها لست كذلك وأني لست جميلا تصر على رأيها.. ادا العيب في هدا الشعب الدي لايكف نعت الأخرين بشتى الأوصاف القبيحة لدرجة انا عقلنا الباطني عند النظر للمرأت نرى وجوهنا قبيحة
في نظركم هل أنا محق الجواب بزر ليك