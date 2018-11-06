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الرئيسية | منوعات | إدريس البا ينال لقب "الرجل الأكثر جاذبية" في سنة 2018

إدريس البا ينال لقب "الرجل الأكثر جاذبية" في سنة 2018

إدريس البا ينال لقب "الرجل الأكثر جاذبية" في سنة 2018
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 14:55

منحت مجلة "بيبول" الأمريكية الممثل البريطاني الشهير ادريس البا، صاحب الـ46 عاما، لقب الرجل الأكثر جاذبية لعام 2018.

وقال البا في حوار مع المجلة، بعد تتويجه باللقب"، لقد نظرت للمرآة وتأملت نفسي، وقلت إنني أبدو جذابا اليوم". وأضاف:" تتويجي باللقب يمنح شعورا جميلا وهو مفاجأة رائعة، لقد زاد من ثقتي بنفسي".

وينضم البا بذلك لقائمة من الممثلين والمغنيين الذين حصلوا على هذا اللقب، وبدأت بحصول الممثل الأمريكي ميل جيبسون عليه عام 1985 إل حتى تتويج المغني بليك شيلتون باللقب العام الماضي.

يشار إلى ألبا يستعد للزواج من خطيبته عارضة الأزياء سبرينا دوري،29 عاما، التي تقدم لخطبتها في فبراير. ولدى سؤاله حول أسعد لحظات حياته قال: " ولادة أطفالي كانت الحدث الأكبر والأسعد في حياتي".

ألبا لديه ابنة عمرها 16 عاما وابن يبلغ 4أعوام من علاقتين سابقتين. ويصور إدريس حاليا فيلم "هوبز اند شاوي" مع الممثل والمصارع دوين جونسون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - med الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 15:28
لايعقل اين هو الجمال في الصورة ربما العيب في أنا ... انا أنظر للصورة ولا أرى شيء ميتير للأهتمام أو أي جادبية تدكر بل اعتقد أنه غير جاداب .. ولكن سبحان الله هنا يتضح جليا الفرق في العقليات بيننا وبين الأجانيب
كتيرا ماتقول لي أحد معاريفي الأجنابيات أني وسيم وجداب وعندما اقول لها لست كذلك وأني لست جميلا تصر على رأيها.. ادا العيب في هدا الشعب الدي لايكف نعت الأخرين بشتى الأوصاف القبيحة لدرجة انا عقلنا الباطني عند النظر للمرأت نرى وجوهنا قبيحة
في نظركم هل أنا محق الجواب بزر ليك
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7
2 - بنت الرباط الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 15:46
واش بصاح سميتو ادريس ولا غير اسم فني. واش هو مسلم ولا غير شبه لي ؟؟ ....
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-3
3 - dak الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 16:25
هادا كون كان عندنا كون راه تايبيع التمر قدام الجامع
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0
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