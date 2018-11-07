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حتى المراحيض في ألمانيا...لم تسلم من السرقة!

حتى المراحيض في ألمانيا...لم تسلم من السرقة!
هسبريس - متابعة
الأربعاء 07 نونبر 2018 - 15:00

أدانت محكمة ألمانية رجلين بالسجن مع وقف التنفيذ بسبب سرقتهما أكثر من 100 مرحاض متنقل من شركة للصرف الصحي يعملان فيها. اللصان فقدا عملهما وسيضطران لتسديد ثمن المراحيض المسروقة، التي تبلغ قيمتها حوالي 70 ألف يورو.

قضت المحكمة الابتدائية في مدينة دوسلدورف الألمانية، بالسجن مع إيقاف التنفيذ بحق رجلين أدينا بسرقة 106 مرحاض متنقل. وقضت المحكمة بسجن أحد الرجلين 40 (عاماً ) لمدة عشرة أشهر والآخر 28 (عاماً) لمدة ستة أشهر.

وكان الرجلان يعملان في شركة في الصرف الصحي، قبل أن يفصلا من عملهما جراء سرقة هذه المراحيض، التي تبلغ قيمتها نحو 70 ألف يورو من فناء الشركة. واعترف الرجلان ببيع المراحيض لشركة أخرى في هولندا عبر وسيط. وأقر اللصان أن المشتري عاين هذه المراحيض أثناء وجودها في فناء الشركة قبل اتمام عملية الشراء، ثم جاء لأخذها تباعا، قبل أن يكتشف المسؤولون في الشركة اختفاء هذه المراحيض.

وفقد الرجلان عملهما بسبب السرقة وسيضطران على الأرجح أيضا لتسديد ثمن المراحيض المسروقة. وكان صاحب الشركة المسروقة قد عرض صور المراحيض في الإنترنت، وهي صور التقطها لمراحيضه في الشركة قبل أن تسرق. وظهرت ابنة صاحب الشركة في هذه الصور. وظهرت ثلاثة من هذه المراحيض مرة أخرى حيث عثر عليها في إحدى الغابات.

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