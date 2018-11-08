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كُتّاب وآراء
حافلة "غوغل" تدهس وتقتل موظفة بالشركة
قامت إحدى الحافلات التي تستخدمها شركة "غوغل"، عملاق التكنولوجيا الأمريكية، في نقل موظفيها بين منشآتها المختلفة، أمس، بدهس موظفة على بعد أمتار قليلة من مقر الشركة المركزي بمنطقة ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، ما تسبب في مصرعها، حسبما أفادت الشرطة المحلية.
وفي الساعة 18:45 بالتوقيت المحلي، لقيت إمرأة شابة تبلغ من العمر نحو 20 عاما، حتفها بالشارع بعد أن دهستها حافلة، "يتعاون سائقها في التحقيقات"، ولا يُعتقد أنه كان تحت تأثير المخدرات أو الكحول، وفقا للشرطة.
وأوضحت "غوغل" أن الشابة التي لقيت مصرعها هي إيملي هونج، وكانت تعمل بالقسم المالي للشركة، في حين أبرزت المتحدثة باسم عملاق التكنولوجيا، جينا شيليانو أنها وزملاؤها يشعرون "بفجيعة إزاء هذا الحادث المأساوي الذي أدى لفقدان أحد أعضاء أسرة غوغل".
ويعد مقر ماونتن فيو الذي يعمل به نحو 20 ألف شخص، هو الأكبر لدى عملاق الإنترنت في كل أنحاء العالم، وتتولى العديد من الحافلات، بينها الضالعة في دهس الموظفة، نقل العاملين بين المنشآت المختلفة للمقر.