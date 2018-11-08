المكسيك تعتقل أخطر تجار المخدرات المطلوبين لأمريكا

هسبريس - إفي

اعتقلت القوات الفيدرالية المكسيكية أنخل أومبرتو شافيز غاستيلو، زعيم منظمة إجرامية وأكثر تجار المخدرات المطلوبين للعدالة في الولايات المتحدة.

وأعلن حاكم ولاية كيريتارو وسط المكسيك، فرانسيسكو دومينغيز، أن قوات الأمن اقتحمت أحد المطاعم في مدينة سانتياغو دي كيريتارو عاصمة الولاية لإلقاء القبض على تشافيز غاستيلوم وابنه.