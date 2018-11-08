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الرئيسية | منوعات | المكسيك تعتقل أخطر تجار المخدرات المطلوبين لأمريكا

المكسيك تعتقل أخطر تجار المخدرات المطلوبين لأمريكا

المكسيك تعتقل أخطر تجار المخدرات المطلوبين لأمريكا
هسبريس - إفي
الخميس 08 نونبر 2018 - 04:05

اعتقلت القوات الفيدرالية المكسيكية أنخل أومبرتو شافيز غاستيلو، زعيم منظمة إجرامية وأكثر تجار المخدرات المطلوبين للعدالة في الولايات المتحدة.

وأعلن حاكم ولاية كيريتارو وسط المكسيك، فرانسيسكو دومينغيز، أن قوات الأمن اقتحمت أحد المطاعم في مدينة سانتياغو دي كيريتارو عاصمة الولاية لإلقاء القبض على تشافيز غاستيلوم وابنه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - فاعل خير الخميس 08 نونبر 2018 - 17:42
بغض النظر عن الجرائم التي إرتكبها هذا المجرم
في نظري الشخصي بغيتهم يعطيوه شي 20 عام إضافية على هاد السمية اللي عندو .
" أنخل أومبرتو شافيز غاستيلو"
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