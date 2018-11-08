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المكسيك تعتقل أخطر تجار المخدرات المطلوبين لأمريكا
الخميس 08 نونبر 2018 - 04:05
اعتقلت القوات الفيدرالية المكسيكية أنخل أومبرتو شافيز غاستيلو، زعيم منظمة إجرامية وأكثر تجار المخدرات المطلوبين للعدالة في الولايات المتحدة.
وأعلن حاكم ولاية كيريتارو وسط المكسيك، فرانسيسكو دومينغيز، أن قوات الأمن اقتحمت أحد المطاعم في مدينة سانتياغو دي كيريتارو عاصمة الولاية لإلقاء القبض على تشافيز غاستيلوم وابنه.
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تعليقات الزوّار (1)
1 - فاعل خير الخميس 08 نونبر 2018 - 17:42
بغض النظر عن الجرائم التي إرتكبها هذا المجرم
في نظري الشخصي بغيتهم يعطيوه شي 20 عام إضافية على هاد السمية اللي عندو .
" أنخل أومبرتو شافيز غاستيلو"
في نظري الشخصي بغيتهم يعطيوه شي 20 عام إضافية على هاد السمية اللي عندو .
" أنخل أومبرتو شافيز غاستيلو"
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