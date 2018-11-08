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العثور على 216 ضفدعة سامة حية في مرحاض المطار

العثور على 216 ضفدعة سامة حية في مرحاض المطار
DW عربية*
الخميس 08 نونبر 2018 - 18:20

قالت هيئة البيئة في كولومبيا اليوم الأربعاء (7 نونبر) إن الشرطة عثرت على 216 ضفدعة سامة حية مخبأة في مرحاض بمطار بوغوتا عاصمة كولومبيا. وكانت الضفادع معبأة داخل عبوات أفلام. وكان من المفترض أن يتم تهريبها إلى ألمانيا ليتم بيعها لهواة جمع هذا النوع من الحيوانات، حسبما ذكرت صحيفة "ال إسبكتادور" اليومية.

واعتبرت الصحيفة أن المهربين ربما قد أصابهم الخوف من التعرض للاعتقال فقرروا التخلي عن الحيوانات. وكان من الممكن بيع الضفادع مقابل 400 ألف دولار في السوق السوداء، وفقا لهيئة حماية البيئة.

ويعتقد أن الضفادع قد جلبت من منطقة المحيط الهادئ في كولومبيا، وهي من ثلاثة أنواع، أحدها مصنف على أنه معرض للخطر الشديد، وآخر مهدد بفقدان موطنه البيئي.

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