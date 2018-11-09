مزاد متعلقات "هوكينغ" يحصد 2 مليون يورو

هسبريس - إفي

بيعت متعلقات شخصية لعالم الفيزياء البريطاني الراحل ستيفن هوكينغ، من بينها نسخة من رسالة الدكتوراة الخاصة به، مقابل ما يزيد عن 1.8 مليون جنيه استرليني (أكثر من 2 مليون يورو) في مزاد علني على الإنترنت، حسبما أفادت دار كريستيز للمزادات.

وعرضت 22 قطعة من متعلقات هوكينغ، الذي توفي في 14 مارس الماضي في مدينة كامبريدج البريطانية عن عمر يناهز 76 عاما، للبيع في مزاد إلكتروني في الفترة بين 31 أكتوبر و8 نوفمبر الجاري.

وبيعت نسخة موقعة من أطروحة هوكينغ، ترجع إلى عام 1965 وتحمل عنوان "خصائص الأكوان المتسعة"، بمبلغ 584 ألفا و750 جنيه استرليني (671 ألفا و293 يورو).

وقد تسببت الأطروحة، التي كتبها هوكينغ عندما كان عمره 24 عاما، في انهيار الموقع الإلكتروني لجامعة كامبريدج عندما تم نشرها عليه في عام 2017.

وبيع كرسي متحرك لهوكينغ في المزاد بمبلغ 296 ألفا و750 جنيه استرليني (340 ألفا و669 يورو).

وقالت لوسي هوكينغ، ابنة العالم البريطاني "نحن سعداء للغاية بمساعدة كريستيز في الحفاظ على أرشيف أبينا الحبيب وهذه المجموعة الفريدة والثمينة للمتعلقات الشخصية والمهنية، التي تسجل حياته وعمله".

جدير بالذكر أن عائدات المزاد سوف يتم تخصيصها لمؤسسة ستيفن هوكينغ الخيرية، التي أنشئت لدعم الدراسات حول علم الكونيات، وجمعية الأمراض العصبية التي تجري دراسات حول المرض الذي عانى منه العالم الشهير.

ساهم هوكينغ، الذي رفض لقب فارس من الملكة إليزابيث الثانية ملكة انجلترا، في وضع أسس علم الكونيات الحديث.

ويذكر أنه تم دفن رماد هوكينغ في دير وستمنستر في لندن، إلى جانب عالم الرياضيات اسحاق نيوتن وصاحب نظرية التطور تشارلز داروين.