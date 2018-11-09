بوتين يعيد الحياة إلى صناعة الدجاج في روسيا

هسبريس - د.ب.أ

يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إحياء صناعة الدجاج في بلاده، كإجراء دفاعي استراتيجي في مواجهة عقوبات أمريكية محتملة تتعلق بالمواد الغذائية.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرغ" عن رئيس اتحاد الدواجن الروسي، فلاديمير فيسينين (78 عاما) قوله إنه في أعقاب سلسلة من الانتكاسات التي تضمنت تفشيا غامضا لانفلونزا الطيور وإعدام 200 ألف دجاجة اختبار العام الماضي، فإن الدجاج السوفيتي الصغير المناسب للشي، جاهز في نهاية المطاف للطرح في الأسواق.

ويتمثل الهدف في سد أي نقص قد ينجم عن القيود الامريكية على شحنات البيض والكتاكيت والتي أصبحت في النهاية المصدر الرئيسي للبروتين في روسيا.

ولم تهدد الولايات المتحدة بشمول المواد الغذائية ضمن العقوبات التي بدأت فرضها على موسكو في عام 2014، على الأقل بشكل غير علني.

لكن فيسينين، المولود بمزرعة تعاونية في سيبيريا عشية الحرب العالمية الثانية، أكد أن بلاده تحتاج إلى الاستعداد للسيناريو الاسوأ، عندما تتعامل مع "بيت أبيض" لا يمكن التنبؤ بأفعاله إلى حد كبير.

وكان فيسينين يتحدث من داخل مكتبه بمنشأة الأبحاث، التي يعمل بها منذ نصف قرن.

وفيسينين هو أحد أفراد فريق من الأخصائيين الذين ساعدوا علم الأغذية في روسيا على مواكبة الغرب بإنتاج نسخة أكبر وألذ مما يعرف بـ"دجاج الادغال" في عام 1972، وهو نفس العام الذي استضاف فيه رئيس الاتحاد السوفيتي آنذاك، ليونيد بريجنيف الرئيس الامريكي آنذاك، ريتشارد نيكسون، لمدة ثمانية أيام في العاصمة موسكو.