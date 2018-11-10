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الرئيسية | منوعات | ياباني في الـ86 من عمره يريد تسلق جبل أكونكاجوا الأرجنتيني

ياباني في الـ86 من عمره يريد تسلق جبل أكونكاجوا الأرجنتيني

ياباني في الـ86 من عمره يريد تسلق جبل أكونكاجوا الأرجنتيني
هسبريس - افي
السبت 10 نونبر 2018 - 16:00

رغم سنه البالغ 86 عاما، يتدرّب الياباني يويشيرو ميورا ليحقق تحديا جديدا في حياته المليئة بالشغف، وهو تسلق جبل أكونكاجوا في الأرجنتين، بينما يحلم بالصعود إلى قمة إيفرست للمرة الرابعة ضاربا رقما قياسيا كأكبر شخص سنا في تنفيذ هذا الهدف.

وفي مقابلة مع (إفي) قال ميورا إن أكونكاجوا "جبل رائع حقا وقمته على ارتفاع ما يقرب من سبعة آلاف متر"، مضيفا: "إنه يشعرني بأنني أقترب من العالم".

وتشمل قائمة مفاخر المسن الياباني القارات السبعة حيث وصل إلى قمم مرتفعة للغاية مثل كيليمانجارو (تنزانيا) وماكينلي (ألاسكا) وإلبروس (روسيا)، مع أن أكبر إنجازاته كان صعود قمة إيفرست ثلاث مرات في أعوامه الـ70 والـ75 والـ80.

وورث ميورا شغفه بالتزلج وتسلق الجبال عن والده كييزو ميورا، أحد أوائل المتزلجين المحترفين في اليابان، وهو ما نقله إلى أبنائه وأحفاده أيضا.

وذكر ميورا عن أسرته التي رافقته في العديد من رحلاته: "ظل والدي يتزلج إلى أن أكمل 101 عام.. لدي عدة أشقاء وجميعهم يمارسون التزلج".

ومن المقرر أن تبدأ المغامرة القادمة للمسن الياباني في الأرجنتين في الثاني من يناير المقبل ليتسلق أكونكاجوا، الذي وصل إلى قمته منذ 30 عاما مضت.

ولميورا هدفان خلال التحدي القادم وهما الوصول إلى أعلى نقطة بالجبل ثم الهبوط متزلجا، الأمر الذي سيعد ممكنا لأن الجبل في يناير يكون محتفظا بالثلوج .

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