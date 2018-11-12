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بيع سترة شهيرة لمايكل جاكسون مقابل 300 ألف دولار

بيع سترة شهيرة لمايكل جاكسون مقابل 300 ألف دولار
هسبريس - رويترز
الأحد 11 نونبر 2018 - 23:55

أعلن مسؤولون بيع سترة سوداء شهيرة ارتداها ملك البوب الراحل مايكل جاكسون خلال أولى جولاته الغنائية المنفردة بسعر 298 ألف دولار أي أكثر ثلاث مرات من السعر الذي عرضت به في مزاد أقيم بمدينة نيويورك.

وإلى جانب سترة جاكسون، تضمن المزاد مقتنيات لأساطير في عالم الموسيقى مثل برنس ومادونا وجون لينون.

وكانت دار جوليان للمزادات قد حددت السعر المطلوب عند 100 ألف دولار لبيع السترة التي ارتداها جاكسون خلال جولة غنائية عالمية لألبومه الشهير (باد) استمرت من عام 1987 حتى عام 1989. ويحمل ظهر السترة توقيعا لا يمحى بخط يد جاكسون.

وتعد السترة أحد أبرز الأزياء التي ارتداها المغني الراحل إلى جانب سترته الجلدية ذات اللونين الأحمر والأسود التي ارتداها في فيديو أغنيته (ثريلر) وبيعت في مزاد عام 2011 بسعر 1.8 مليون دولار.

وأصبحت متعلقات جاكسون من أكثر مقتنيات المشاهير المطلوبة منذ وفاته المفاجئة عام 2009 في لوس انجليس وهو في عمر الخمسين إثر جرعة زائدة من عقار مخدر كان يستخدمه ليساعده على النوم.

كان رجل الأعمال ميلتون فيريت، وهو من أبناء تكساس وناشط في مجال الأعمال الخيرية، قد عرض سترة (باد) مع نحو مئة قطعة أخرى من مجموعته الكبيرة من تذكارات موسيقى الروك آند رول.

وأعلن مزاد (ذي أيكونز آند آيدولز: روك آند رول) الذي استمر يومين نتائجه يوم السبت وتضمن أيضا آلات جيتار كهربية عزف عليها بوب ديلان وبول مكارتني وإريك كلابتون وعضوا فرقة يو2 المعروفان بلقبي ذا إيدج وبونو.

وقال مسؤول إن آلة جيتار عزف عليها المغني الراحل برنس في آخر حفلة له، وكانت عام 2016، بيعت بسعر 156250 دولارا كما بيعت سترة ارتداها في فيلم (بربيل رين) إنتاج عام 1984 بسعر 37500 دولار.

وسيخصص جزء من عائدات المزاد لجمعية ميوزيك كيرز وهي الذراع الخيرية للأكاديمية الموسيقية (ريكوردينج أكاديمي) التي تمنح جوائز جرامي المرموقة. وتقدم الجمعية خدمات صحية وغيرها للموسيقيين.

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