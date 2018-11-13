"نسبريسو" تجمع جورج كلوني وناتالي دورمر

هسبريس من الرباط

جمعت حملة دعائية جديدة لعلامة "نسبريسو" للقهوة كلاً من الفنان الشهير جورج كلوني والفنانة البريطانية المعروفة ناتالي دورمر جسدا فيها دور ملكة من القرون الوسطى وفارس مقدام يبحث عن قهوة وسط شوارع نيويورك.

وتتمحور الحملة الدعائية الجديدة بعنوان «The Quest» حول رحلة العثور على القهوة الاستثنائية في مملكة خيالية، وتسلط الحملة الضوء على الأبطال الحقيقيين الذين يساهمون في تقديم هذه الأصناف الاستثنائية من القهوة.

ويجسد كلوني، وهو سفير لنسبريسو، دور فارس ينقذ إحدى ممالك العصور الوسطى بشجاعة قبل أن ينتقل إلى شوارع مدينة نيويورك المكتظة للبحث عما يبتغيه قلبه أي البحث عن القهوة الاستثنائية في المملكة الخيالية.

وتشارك إلى جانب جورج كلوني في هذه الحملة الدعائية أشهر ملكات الشاشة الممثلة ناتالي دورمر حيث يظهر النجمان معاً في أكبر حملة دعائية عالمية تطلقها نسبريسو على الإطلاق وستبث عبر القنوات الإعلامية لأكثر من ثلاثين بلداً.

وتبلغ الوصلة الترويجية 60 ثانية وتعرضها القنوات الإعلامية في موعد واحد حول العالم مرفوقة بموسيقى تصويرية من أغنية سالزبيري هيل للموسيقي المشهور بيتر غابرييل. وتستوحي الحملة الإعلانية فكرتها الرئيسية من السعي الدائم والدؤوب لنسبريسو للتميز في تقديم تجارب قهوة استثنائية.

وتحكي الوصلة كيف تمكن كلوني من التخلص من تنين كان يهدد الملكة قبل أن يبدأ رحلة بحث عن مبتغاه حيث تأخذه المغامرة من قلعة من أزمنة غابرة إلى زيارة صالة للسينما وركوب حافلة بطابقين ليثبت أن عزيمته أقوى من جميع العوائق التي تقف أمام حصوله على مبتغاه أي قهوة نسبريسو.

وقال جورج كلوني في تصريح حول مشاركته في هذه الحملة الجديدة للعلامة التجارية نسبريسو إنه "يعمل مع نسبريسو لسنوات عديدة ويشعر بسعادة كبيرة للعودة مرة أخرى للعمل مع الممثلة الموهوبة ناتالي دورمر".

ويرتبط الممثل الأميركي الشهير كلوني بعلامة نسبريسو التجارية منذ عام 2006 ويساهم في تسليط الضوء على الجهود الحثيثة لنسبريسو في مجال الاستدامة وإعادة التدوير والالتزام بتقديم قهوة عالية الجودة

ويقول كلوني إن الأجيال الشابة مهتمة جداً اليوم بإعادة التدوير، مشيراً إلى أن هناك وعياً كبيراً بالاستهلاك وهو ما يتوجب على الشركات أن تأخذه بعين الاعتبار من أجل الدفع بعجلة الابتكار للحفاظ على مستقبل كوكبنا.

أما ألفونسو غونزاليس، رئيس التسويق العالمي في نسبريسو في تصريح صحافي، فقد أشار إلى إن هذه الحملة تتحدث عن "فعل كل ما هو مطلوب وأكثر للوصول إلى تجربة القهوة الأمثل وهي مستوحاة من العمل تقوم به نسبريسو لضمان الحصول على قهوة عالمية الجودة ومستدامة".

وتعمل شركة نسبريسو التي يوجد مقرها الرئيسي في لوزان بسويسرا مع أكثر من 17 ألف مزارع في 12 حول بلداً العالم من خلال برنامجها AAA للجودة المستدامة الذي يعمل على ترسيخ ممارسات الاستدامة في المزارع والبيئة الطبيعية المحيطة بها،

ويساعد هذا البرنامج الذي أطلق في عام 2003 بالتعاون مع منظمة "رينفوريست ألاينس" على تحسين كميات وجودة المحاصيل وضمان إمداد مستدام من البن عالي الجودة وتحسين سبل عيش المزارعين ومجتمعاتهم المحلية.