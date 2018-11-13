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مطلوب في ألمانيا .. 100 ألف مهندس كهربائي

مطلوب في ألمانيا .. 100 ألف مهندس كهربائي
DW عربية*
الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 19:00

كشفت دراسة متخصصة في ألمانيا استمرار التراجع في أعداد المهندسين. جاء ذلك وفقا للدراسة التي أجرتها رابطة الهندسة الكهربائية والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات (في دي إي)، والتي أظهرت أن البلاد ستحتاج خلال السنوات العشر المقبلة إلى نحو 100 ألف مهندس كهربائي.

وتابع أن الشركات المتوسطة تأتي في طليعة الشركات التي تعزز بحثها في الخارج عن مهندسين، وأشار إلى أنه يجب تسهيل هجرة القوى العاملة المتخصصة إلى ألمانيا.

وأعرب كيغل عن اعتقاده بأنه يجب السماح للعاملين الذين أحيلوا إلى التقاعد بالاستمرار في العمل، وقال: "يجب علينا أيضا أن نحمس هذا أو ذاك من أجل أن يعمل لفترة أطول قليلا".

وذكر كيغل أنه في ظل معدل البطالة الذي يقارب 2.2%، فإن المهندسين يتمتعون في ألمانيا بتوظيف كامل على المستوى العملي، وعزا تخلف الكثيرين عن إتمام دراسة الهندسة إلى الإعداد السيء، "فالتعليم التمهيدي المهم في مادة الرياضيات سيء للغاية ما يجعل الطالب في الجامعة، مضطرا إلى أن يُحَصِّل كما كبيرا زائدا عن الحد من هذه المادة".

وتحتفل الرابطة في برلين بمرور 125 عاما على تأسيسها، وبوصف هذه الرابطة بأنها رابطة تقنية علمية، فإن من ضمن مهامها القيام بوضع معايير للأجهزة الإلكترونية على سبيل المثال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Mustapha الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 21:42
في المانيا نقص 100 الف مهندس في تخصص واحد و هنا المهندسون عاطلون عن العمل. اقترح على المغرب عقد اتفاقيات لتصدير المهندسين ههه . والله حرام تكوين مهندس و تركه للبطالة او لإصحاب الشكارة يستغلونه
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