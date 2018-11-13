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كُتّاب وآراء
مطلوب في ألمانيا .. 100 ألف مهندس كهربائي
كشفت دراسة متخصصة في ألمانيا استمرار التراجع في أعداد المهندسين. جاء ذلك وفقا للدراسة التي أجرتها رابطة الهندسة الكهربائية والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات (في دي إي)، والتي أظهرت أن البلاد ستحتاج خلال السنوات العشر المقبلة إلى نحو 100 ألف مهندس كهربائي.
وتابع أن الشركات المتوسطة تأتي في طليعة الشركات التي تعزز بحثها في الخارج عن مهندسين، وأشار إلى أنه يجب تسهيل هجرة القوى العاملة المتخصصة إلى ألمانيا.
وأعرب كيغل عن اعتقاده بأنه يجب السماح للعاملين الذين أحيلوا إلى التقاعد بالاستمرار في العمل، وقال: "يجب علينا أيضا أن نحمس هذا أو ذاك من أجل أن يعمل لفترة أطول قليلا".
وذكر كيغل أنه في ظل معدل البطالة الذي يقارب 2.2%، فإن المهندسين يتمتعون في ألمانيا بتوظيف كامل على المستوى العملي، وعزا تخلف الكثيرين عن إتمام دراسة الهندسة إلى الإعداد السيء، "فالتعليم التمهيدي المهم في مادة الرياضيات سيء للغاية ما يجعل الطالب في الجامعة، مضطرا إلى أن يُحَصِّل كما كبيرا زائدا عن الحد من هذه المادة".
وتحتفل الرابطة في برلين بمرور 125 عاما على تأسيسها، وبوصف هذه الرابطة بأنها رابطة تقنية علمية، فإن من ضمن مهامها القيام بوضع معايير للأجهزة الإلكترونية على سبيل المثال.