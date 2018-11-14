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ثريّ أمريكي يعطي 50 مليون دولار للحصول على ماسة وردية
الأربعاء 14 نونبر 2018 - 13:50
بيعت ماسة وردية تزن 19 قيراطا، في مزاد بجنيف السويسرية، مقابل أكثر من 50 مليون دولار.
واقتنى الأمريكي هاري وينسون الماسة مقابل 50 مليونا و375 ألف دولار، حسب ما أكدت مديرة الاتصال بدار مزادات "كريستيز"، الكسندرا كيندرمان، ضمن تصريح لـ"إفي".
وتكتسب هذه الماسة أهمية خاصة؛ لأنها الأكبر حجما بين الماسات الوردية اللون التي عادة ما تقل عن قيراط.
كما تصنف هذه الماسة ضمن الأنواع التي لا يتواجد فيها نيتروجين تقريبا، مما يمنحها مستوى نقاء يصل إلى درجة الشفافية والسطوع الاستثنائي.