24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2707:5613:1716:0418:2919:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وزارة الرياضة تعلن مجانية ولوج "ملاعب القرب" (5.00)

  2. صحيفة بريطانية: ترامب يشجع المتطرفين بإسرائيل (5.00)

  3. عمال النظافة بالبيضاء يشجبون تأخر صرف الأجور (5.00)

  4. دفاعا عن الجامعة العمومية (5.00)

  5. "فيدرالية اليسار" تربط نجاح النموذج التنموي الجديد بتفعيل المحاسبة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | ثريّ أمريكي يعطي 50 مليون دولار للحصول على ماسة وردية

ثريّ أمريكي يعطي 50 مليون دولار للحصول على ماسة وردية

ثريّ أمريكي يعطي 50 مليون دولار للحصول على ماسة وردية
هسبريس - إفي
الأربعاء 14 نونبر 2018 - 13:50

بيعت ماسة وردية تزن 19 قيراطا، في مزاد بجنيف السويسرية، مقابل أكثر من 50 مليون دولار.

واقتنى الأمريكي هاري وينسون الماسة مقابل 50 مليونا و375 ألف دولار، حسب ما أكدت مديرة الاتصال بدار مزادات "كريستيز"، الكسندرا كيندرمان، ضمن تصريح لـ"إفي".

وتكتسب هذه الماسة أهمية خاصة؛ لأنها الأكبر حجما بين الماسات الوردية اللون التي عادة ما تقل عن قيراط.

كما تصنف هذه الماسة ضمن الأنواع التي لا يتواجد فيها نيتروجين تقريبا، مما يمنحها مستوى نقاء يصل إلى درجة الشفافية والسطوع الاستثنائي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.