بيع لوحة للرسام إدوارد هوبر مقابل 91.8 مليون دولار

هسبريس ـ مُتابعة

تم بيع لوحة "Chop Suey" للرسام الأمريكي إدوارد هوبر في نيويورك مقابل 91.8 مليون دولار مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا للفنان الشهير، في مزاد لدار (كريستيز)، كجزء أول من مجموعة فنية تقدر قيمتها بـ317.8 مليون دولار، وهو ما يمثل أعلى رقم لمجموعة خاصة في الفن الأمريكي.

وكما ذكرت دار المزادات فإن سعر الجزء الأول من مجموعة "بارتي ا. إبسوورث"، التي يطلق عليها اسم "قصر أمريكي" 'An American Place'، بلغ 317.801 مليون دولار، في مزاد استمر لمدة يومين لبيع مجموعة استثنائية من الفن الأمريكي في القرن العشرين.

وتضم أبرز مقتنيات المجموعة لوحة 'Chop Shue' للرسام إدوارد هوبر، وهي العمل الأهم للفنان -التي لا تزال في أيدي القطاع الخاص "أشخاص عاديين"- التي حققت 91.875 مليون دولار، وهو رقم قياسي للفنان والفن الأمريكي.

وبعد إتمام البيع علقت عائلة إبسوورث، وفقا لبيان من كريستيز، قائلة "نحن سعداء بنتائج هذه الليلة، التي أثنت على عيون أبينا وركزت على الجودة. والآن الأعمال التي منحته الكثير من المتعة ستفعل الشيء ذاته مع أصحابها الجدد".

يذكر أن الراحل إبسوورث كان ملياردير شهير ومن مقتني التحف الفنية، لدرجة أنه تم اختياره ضمن أهم 200 مقتني أعمال فنية في العالم.