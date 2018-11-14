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الرئيسية | منوعات | 69 ألف يورو سنويا لمن يواعد شابة بريطانية!

69 ألف يورو سنويا لمن يواعد شابة بريطانية!

69 ألف يورو سنويا لمن يواعد شابة بريطانية!
هسبريس - متابعة
الأربعاء 14 نونبر 2018 - 20:00

إذا كان هدفك إيجاد المال والجمال وربما الشهرة، فالمليونيرة البريطانية جين بارك مستعدة لتحقق لك ذلك. وقد قالت إنها ستدفع أكثر من 69 ألف يورو كل عام. ولكن ما هو المقابل؟

شقراء وشابة وتملك شقة فاخرة وسيارة فارهة، فضلا عن جسم "مُثير"، لكن على ما يبدو فإن ذات 23 عاما ينقصها الحب. جين بارك دفعتها وحدتها للبحث عن شريك يدفع لها "قلبه" مقابل "مالها". ووفق ما جاءت به صحيفة "ميرور"، فإن جين وجدت نفسها وحيدة منذ أن فازت بجائزة لوتو قبل خمس سنوات.

جين بارك المعروفة بكونها أصغر مليونيرة "يانصيب" في إنجلترا، خلقت ضجة واسعة بعد إعلانها البحث عن شريك مقابل: الحب، وتناول الطعام والشراب معها.

الفائزة بجائزة "يورومليونز"، وقدرها يناهز 1.15 مليون يورو، تعتقد أنها غير محبوبة، رغم ثروتها، لذا ترجو أن تساعدها الأموال في شراء الإحساس المفقود في حياتها.

ولتحقق أملها أنشأت بارك موقعا إلكترونيا تسهل فيه على الراغبين تقديم طلبهم، إذ يملؤون خانات الموقع باسمهم وعمرهم وبريدهم الإلكتروني.. وهكذا ستتمكن بارك من اختيار الأنسب لها بين الطلبات المقدمة.

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