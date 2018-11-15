مخاطر الإصابة بالتسمم ترتفع في مقاهي الشيشة

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شهدت مدينة بوخوم الألمانية مؤخرا حادثة سلطت الضوء على المخاطر الصحية في مقاهي النرجيلة (الشيشة)، فقد اضطر رجال المطافئ للتدخل بسبب ارتفاع أول أوكسيد الكربون في مقهى للشيشة وتم إخلاء المكان ونقل حوالي 120 شخصاً إلى الخارج، وفق ما أشار إليه موقع "Wdr".

وكانت امرأة قد أنهارت في مرحاض بمقهى للشيشة في مدينة هامبورغ شمالي ألماني نهاية العام الماضي، بعد إصابتها بتسمم بأول أوكسيد الكربون. بعدها بشهور، تم نقل أشخاص على وجه السرعة إلى المستشفى عقب جلسة تدخين للشيشة في مدينة كيل الألمانية.

ويشير موقع " Shz" أن عدد الأشخاص الذين يُصابون بتسمم أول أوكسيد الكربون ارتفع. وأضاف الموقع الألماني أن رجال المطافئ والأطباء في مدينة هامبورغ قرعوا جرس الإنذار، من أجل التعامل مع هذا الوضع الخطير، الذي قد يتسبب في إزهاق أرواح عدد كبير من الناس. وأردف أن وصول تركيز تسمم أول أوكيد الكربون إلى نسبة 60 في المائة يؤدي إلى الموت.

كيف يحدث التسمم؟

ويؤكد موقع " Scinexx" الألماني أنه أثناء حرق الفحم، الذي يستعمل خلال تدخين الشيشة، يتشكل أول أوكسيد الكربون، وأضاف أن التدخين بطريقة سريعة ومن دون توقف وفي غرفة مغلقة بلا تهوية، يرفع بشكل كبير من خطر هذا الغاز ويشكل البيئة المناسبة له. وتابع أن أول أوكسيد الكربون يمنع نقل الأكسجين في الدم مما يؤدي إلى الإصابة بالتسمم.

الأعراض

أما عن أعراض الإصابة بالتسمم بأول أوكسيد الكربون، فإن صحيفة "نويه رور تسايتونغ" تقول إن هناك عدة أعراض من بينها الشعور بالغثيان والدوخة وصداع في الرأس. وأضافت الصحيفة الألمانية أن هناك أعراضاً أخرى مثل الشعور بالتعب والنوم فضلاً عن أعراض شبيهة بالإصابة بالأنفلونزا.

زيادة خطر الإصابة بالسرطان

وكان المكتب الاتحادي لتقييم المخاطر قد أكد أن تدخين الشيشة مدة طويلة يمكن أن يؤدي إلى تدهور وظائف الرئة وزيادة خطر الإصابة بالسرطان. وأضاف وفق لما نقله موقع "تاغس شبيغل" أن الاعتقاد بأن تدخين الشيشة أقل ضرراً من السجائر هو اعتقاد ليس صحيحاً.

يشار إلى أن المؤسسة الألمانية الاتحادية للتثقيف أكدت في وقت سابق أن حوالي 10% من الشباب واليافعين يُدخنون الشيشة باستمرار. وأضافت في إحصائية نقلها موقع صحيفة "بيلد" أن أكثر من ثلث اليافعين بعمر 12 إلى 17 جربوا تدخين الشيشة.

التقليل من المخاطر

وأفاد موقع "Shz" أنه يمكن تجاوز خطر الإصابة بتسمم أوكسيد الكربون في مقاهي الشيشة عبر الاعتماد على بعض الحلول التقنية مثل تركيب أنظمة تهوية على غرار أجهزة إنذار أوكسيد الكربون. وأضاف أنه يمكن أيضا تحديد الحد الأقصى لتركيز أول أوكسيد الكربون في هواء غرف مقاهي الشيشة وذلك بالاعتماد على قوانين تنظم تدخين الشيشة في الأماكن المُخصصة لها.