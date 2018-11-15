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كُتّاب وآراء
توأمتان ملتصقتان من بوتان تسعيان لتلامس جسدي مستمر حتى بعد فصلهما
كشف فريق طبي اليوم الخميس أن توأمتين ملتصقتين من مملكة بوتان، كانتا قد تم فصلهما بعد جراحة ناجحة مؤخرا ، ترغبان في أن يكون هناك تلامس مستمر بين جسديهما حتى بعد فصلهما.
وتم فصل التوأمتين "نيما" و"داوا" بيلدن /15 شهرا/ بنجاح يوم الجمعة الماضي في عملية استغرقت ست ساعات بمشاركة 18 طبيباً في مستشفى ملبورن الملكي للأطفال.
وقال الجراح جو كراميري في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن الطفلتين بحالة صحية جيدة.
وأضاف كراميري في حديث مع هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي): "مثل أي مسار جراحي ، كانت هناك بعض المطبات في الطريق وهناك بعض المطبات التي ما زلنا نتخلص منها، لكننا نحرز تقدما جيدا في الوقت الحالي".
وقالت الممرضة كيلي سميث ، التي ترعى عملية ما بعد فصل التوأمتين، إن الطفلتين تحاولان باستمرار أن تكونا قريبتين من بعضهما البعض ولا يحببن وضعهن في سريرين منفصلين.
وكانت التوأمتان ملتصقتين مع بعضهما البعض من أسفل الصدر إلى أعلى الحوض مباشرة ويشتركان في الكبد ، الذي تم تقسيمه أثناء العملية.