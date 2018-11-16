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كُتّاب وآراء
بعد 129 عاما .. الاستغناء عن خدمات الكيلوغرام
يحصل "الكيلوغرام" المتواضع اليوم الجمعة على تغيير هو الأول من نوعه، إذ يستعد تجمع عالمي للعلماء في مدينة فرساي الفرنسية لإعادة تعريف وحدة الكتلة.
وعلى مدار 129 عاما، كانت أسطوانة مصنوعة من البلاتين والإيريديوم، بارتفاع حوالي 39 ملم وعرض 39 ملم، بمثابة الكيلوغرام القياسي المعترف به عالميا.
وتوجد هذه الأسطوانة التي تحمل الاسم الرسمي "النسخة الأولية الدولية للكيلوغرام" في خزانة بالمكتب الدولي للأوزان والقياسات (بي أي بي إم) في ضاحية سيفر بباريس منذ عام 1889؛ وهي تخضع لحراسة مشددة.
ويتعين حضور المسؤولون الثلاثة الذين يحملون المفاتيح عند فتح الخزانة التي توجد بها الأسطوانة.
وإذا ما سارت الأمور كما هو مقرر اليوم الجمعة، ستحال هذه الأسطوانة إلى التقاعد أخيرا.
ويصوت العلماء الذين سيجتمعون في المؤتمر العام للأوزان والقياسات في فرساي على اقتراح يعيد تعريف الكيلوغرام من حيث ثابت فيزيائي يسمى "ثابت بلانك".
يُعبر ثابت بلانك عن علاقة في فيزياء الكم بين الطاقة وتواتر الجسيمات، مثل الفوتونات.
إلا أن قيمة الكيلوغرام لن تتغير. ومن المقرر أن يدخل التعريف الجديد حيز التنفيذ يوم 20 ماي 2019.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
و نحن في بلدنا السعيد يجتمعون حول كيفية الزيادة في الاسعار والساعة و.و.و.و.و. كل ما هو تافه و كل ما هو ضرر بالنسبة للمواطن المغربي
و لكن القياس المرجعي لن يبقى بوجود كتلة محروسة في متحف.
لكن القياس المرجعي سيصبح معادلية فيزيائية رياضية فحتى لو سرقت كتلة المرجع تبقى عملية الوزن رياضية.