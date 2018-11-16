"غوغل" تمد كابلا بحريا لتحسين الإنترنيت في أكثر الدول عزلة في العالم

هسبريس - إفي

تعمل شركة "غوغل" على مد كابل بحري لتحسين الإنترنيت في كوبا، إحدى أكثر الدول عزلة في العالم، حيث تأمل الشركة الأمريكية في القيام بـ"ما هو أكثر" في المستقبل، وفقا لمديرة التسويق في (غوغل كوبا)، سوسانا كونلي جاكوبسون.

وتعاونت الشركة، التي تعد بين أوائل الشركات المهتمة بقطاع الاتصالات في الجزيرة، عقب إعلان "إذابة الجليد" الثنائي مع الولايات المتحدة في عام 2014 في عرض غير مسبوق ليلة الخميس مع شركة "كلاندستيان" أول ماركة للملابس الكوبية في بيع تصميماتها على موقع الكتروني.

وأكدت الشركة أنها ترغب في عدم كون المسألة آخر تعاون لأنها "تأمل في القيام بما هو أكثر بكثير في مستقبل" العلاقة بين الشركة الأمريكية وكوبا.

واجتمع الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في أول زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة في أكتوبرمع مديرين كبار في شركات تكنولوجية أمريكية بينها "غوغل" التي وقعت حينها أربع اتفاقيات مبدئية مع هيئات وطنية كوبية لتقوية المحتوى على الإنترنيت.

وتطبق الحكومة الكوبية منذ عام 2015 "سياسة معلوماتية" لتصحيح التأخر التكنولوجي.