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قهوة الفطور تقيك من الإصابة بالسكري!

قهوة الفطور تقيك من الإصابة بالسكري!
DW عربية*
الجمعة 16 نونبر 2018 - 06:03

قام خبراء تغذية من المركز الألماني لمرض السكري ( DDZ) بتحليل بيانات حوالي 96 ألف شخص، أكثر من 4 آلاف بينهم تطور لديهم مرض السكري من النوع 2 خلال فترة الدراسة التي أشرفت عليها الباحثة الألمانية صابرينا شليزينغر ونُشرت نتائجها بصحيفة (The Journal of Nutrition) . وخلص الباحثون إلى أن الأشخاص البدناء يميلون إلى تخطي وجبة الإفطار أكثر من غيرهم. الأمر الذي يجعل من السمنة أعد عوامل تطور هذا المرض.

وبحسب معهد المعلومات العلمية حول القهوة الذي أجرى الدراسة تعد القهوة أفضل ما يمكنك شُربه صباحا. نتيجة توقعها كثيرون بحكم أن المعهد مُمول من طرف أكبر ست شركات قهوة أوروبية. ولكن المعهد يعمل بشكل مستقل وعلمي مع الجامعات، كما يسهرعلى إعداد تقريره للاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة السكري، والذي عُقد في برلين ببداية أكتوبر 2018.

كشف تقرير الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة السكري إلى أن القهوة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع 2 بنسبة 25 في المائة. استعرض الأستاذ ماتياس كارلستروم، الذي يعمل كمدرس للطب والصيدلة في معهد كارولينسكا في ستوكهولم، أحدث الأبحاث العلمية. وقد أجرى تحليلا لأكثر من 30 دراسة وبحثا قدمه خلال اللقاء الأوروبي، شمل أكثر من 1.1 مليون مشارك.

وقال كجيلد هيرمانسن، الذي ساعد في إعداد البحث في التقرير، وهو أستاذ طب في مستشفى جامعة الدنمارك بآرهوس ، إن التأثير الوقائي للشراب المرير يعود إلى مكوناته المضادة للأكسدة. وتساعد القهوة على التقليل من الالتهابات، كما تحفز النشاط الأيضي في المعدة والميكروبيوم. هيرمانسن أوصى النساء والرجال بتناول 3 أو 4 فناجين من القهوة يوميا.

* ينشر بموجب اتفاقية شراكة مع DW عربية

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