وفاة رجل باستراليا بعد تعرضه لهجوم من إحدى أسماك الرقيطة

هسبريس - و.م.ع

قالت الشرطة في ولاية تسمانيا الاسترالية إن رجلا عمره 42 عاما توفي بأزمة قلبية بعد أن هاجمته على ما يبدو سمكة رقيطة أثناء سباحته قبالة ساحل الولاية.

وأضافت الشرطة أنه لم تفلح محاولات إنقاذ الرجل الذي أصيب بتوقف في القلب بعد ظهر السبت في الماء على بعد مسافة قصيرة من الشاطئ شرقي هوبرت.

وقالت شرطة تسمانيا في بيان إن "أصدقاءه أخرجوه من الماء قبل وصول أجهزة الطوارئ".

وأفادت التقارير بأنه "لم يكن معه أحد في الماء أثناء إصابته بجرح غائر في الجزء الأسفل من بطنه". ولم تذكر الشرطة اسم الرجل.

ولا تعتبر أسماك الرقيطة عدوانية كما أن هجماتها اللادغة القاتلة على البشر نادرة بشكل كبير. ويسبب سمها ألما ويمكن أن يغير معدل ضربات القلب والتنفس.