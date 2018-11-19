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الرئيسية | منوعات | منزل "بروس لي" يتحول إلى مركز دراسات صيني

منزل "بروس لي" يتحول إلى مركز دراسات صيني

منزل "بروس لي" يتحول إلى مركز دراسات صيني
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 19 نونبر 2018 - 11:32

بداية من العام المقبل سوف يتحول منزل أسطورة الكونغ فو الراحل "بروس لي" في هونغ كونغ إلى مركز لدراسات صينية، حيث يوفر دورات تعليمية للغة الماندرين والموسيقى.

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" عن الوصي الوحيد على الجمعية الخيرية التي تملك المنزل حاليا ،والتي أسسها الملياردير الراحل يو بانج-لين، إنه سوف يتم الإبقاء على التكوين الداخلي للمنزل الكائن في منطقة كولون تونج دون تعديل بعد أعمال التجديد.

وقال الوصي بانج تشي-بينج ،وهو أيضا من أحفاد الملياردير يو، :"سوف نحول المنزل إلى مركز للدراسات الصينية العام المقبل ، لتوفير دورات من بينها دورات في لغة الماندرين والموسيقى الصينية من أجل الأطفال".

وأشار إلى أن أعمال التجديد في المنزل الذي تبلغ مساحته 5699 قدما مربعا (529 مترا مربعا تقريبا) والذي أصبح بحالة سيئة مؤخرا، سوف تبدأ بعد الاحتفال ببداية العام القمري الجديد ، ومن المتوقع أن تبدأ الدورات التعليمية في أيلول/سبتمبر العام المقبل .

وذكر أن 400 طفل تقريبا ،بداية من سن رياض الأطفال وحتى المدرسة الثانوية، سوف يتلقون الدورات التعليمية في المركز سنويا.

ومن المحتمل أن يقدم المركز في المستقبل دورات لتعليم الفنون القتالية . ولكن بانج قال إن الجمعية الخيرية لن تستخدم اسم /بروس لي/ للدعاية ، نظرا لأنها لا تملك حقوق الصور الخاصة بأسطورة الكونغ فو الراحل.

ولد /لي/ في الولايات المتحدة وعاش في هونغ كونغ طفلا قبل العودة إلى الولايات المتحدة في عمر 18 عاما ، وتعلم الفنون القتالية ومثلها في العديد من الأفلام التي ترتكز عليها . وقضى الأعوام الأخيرة من حياته القصيرة مع أسرته في منزل "كولون تونج" قبل وفاته في 20 تموز/يوليو 1973 عن عمر 32 عاما فقط.

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