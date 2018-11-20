24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3208:0113:1816:0218:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الدغرني والاختراق الأمازيغي (5.00)

  2. معارضو التجنيد الإجباري يحشدون للاحتجاج وينشدون دعم المغاربة (5.00)

  3. حمضي: مغاربة يهجرون عيادات الأطباء لتجريب "دواء الأعشاب" (5.00)

  4. مسيرات المولد النبوي .. عادة شبابية طنجاوية تمتحُ من إرث الأجداد (5.00)

  5. البشرية في "ألفا" قبل 20 ألف عام .. كيف تدجن ذئبا ليصير كلبا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | هروب سجين بعد خداعه لشرطي وإخافته من "ثعبان" .. حدث في تايلاند

هروب سجين بعد خداعه لشرطي وإخافته من "ثعبان" .. حدث في تايلاند

هروب سجين بعد خداعه لشرطي وإخافته من "ثعبان" .. حدث في تايلاند
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 14:00

قالت الشرطة التايلاندية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن سجينا تمكن من خداع أحد أفراد الشرطة، بعد أن أخافه من وجود ثعبان، ثم قام بحبسه في الزنزانة وهرب.

وأوضح واسوتيب كونجكولوم من شرطة أيوتايا أن السجين أنان كومولوانيش، البالغ من العمر 23 عاما، والمحتجز في مركز للشرطة بمدينة أيوتايا التاريخية قيد محاكمته بحيازة مخدر الميتامفيتامين، صرخ بينما كان في زنزانته في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، قائلا إن هناك ثعبان.

وقال واسوتيب إن فرد الشرطة دخل الزنزانة ثلاث مرات وغادر عندما لم يجد أي شيء غير عادي. فيما نجح أنان أثناء محاولته الرابعة عندما عاد الضابط مرة أخرى، لينتهي به الامر محبوسا في الزنزانة.

إلا أن أنان لم يستمتع بحريته لفترة طويلة، حيث ضبطته الشرطة في غابة قريبة بعد نحو خمس ساعات من هروبه، بعد تلقيها معلومات بشأنه.

يذكر أنه عادة ما يتم العثور على ثعابين في مجموعة مختلفة من الأماكن بتايلاند الواقعة في جنوب شرق آسيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.