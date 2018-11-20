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كُتّاب وآراء
هروب سجين بعد خداعه لشرطي وإخافته من "ثعبان" .. حدث في تايلاند
قالت الشرطة التايلاندية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن سجينا تمكن من خداع أحد أفراد الشرطة، بعد أن أخافه من وجود ثعبان، ثم قام بحبسه في الزنزانة وهرب.
وأوضح واسوتيب كونجكولوم من شرطة أيوتايا أن السجين أنان كومولوانيش، البالغ من العمر 23 عاما، والمحتجز في مركز للشرطة بمدينة أيوتايا التاريخية قيد محاكمته بحيازة مخدر الميتامفيتامين، صرخ بينما كان في زنزانته في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، قائلا إن هناك ثعبان.
وقال واسوتيب إن فرد الشرطة دخل الزنزانة ثلاث مرات وغادر عندما لم يجد أي شيء غير عادي. فيما نجح أنان أثناء محاولته الرابعة عندما عاد الضابط مرة أخرى، لينتهي به الامر محبوسا في الزنزانة.
إلا أن أنان لم يستمتع بحريته لفترة طويلة، حيث ضبطته الشرطة في غابة قريبة بعد نحو خمس ساعات من هروبه، بعد تلقيها معلومات بشأنه.
يذكر أنه عادة ما يتم العثور على ثعابين في مجموعة مختلفة من الأماكن بتايلاند الواقعة في جنوب شرق آسيا.