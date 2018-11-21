24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:33
|08:02
|13:18
|16:01
|18:25
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إعادة تدوير أوراق الصحف تفتح "باب رزق" للفقيرات في الأردن
- وكالة "ناسا" تختار فوهة بركانية قديمة في المريخ
- أسعار عملة "بيتكوين" تواصل التراجع في العالم
- السيول تصرع 35 شخصا خلال شهر في السعودية
- لوحات فنية تؤثث ذكرى عيد الاستقلال بالجزائر
أبقار بقرون أم بدون قرون؟ .. السويسريون يصوتون لحسم الخلاف (5.00)
- انعدام الغاز يغلق بئرا بالشرق ويخيب أمل منقبي البترول بالمملكة - (79)
- "أسود الأطلس" يزأرون في عقر دار "نسور قرطاج" بهدف النصيري - (73)
- غياب الأمازيغية عن قطار "البراق" يعيد مطلب الترسيم إلى الواجهة - (73)
- ترامب يقلل من أهمية معرفة ولي عهد السعودية بمقتل خاشقجي - (68)
- أخنوش في الزاوية البودشيشية - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
خسر رخصة القيادة بعد حصوله عليها بأقل من ساعة .. والسبب؟
سحبت رخصة القيادة من سائق ألماني شاب بعد حصوله عليها بـ49 دقيقة فقط، وذلك بعد أن ضبطته الشرطة يخالف القوانين المرورية قرب مدينة دورتموند الألمانية، كما فرضت عليه غرامة مالية، بالإضافة إلى عقوبات أخرى.
على الرغم من اجتيازه اختبار القيادة وحصوله على الرخصة، غير أنه لم يتمكن من الحفاظ عليها لأكثر من ساعة. وقالت الشرطة الألمانية يوم الثلاثاء (20 نونبر) إن سائقاً ألمانياً شاباً يبلغ من العمر (18 عاماً) خسر رخصة القيادة بسرعة غير مسبوقة. إذ التقطته كاميرا المراقبة وهو يقود سيارته بسرعة 95 كم في الساعة، عبر بلدة "إزرلون"، قرب مدينة دورتموند في ولاية شمال الراين ويستفاليا، حيث لا تتجاوز السرعة المسموح بها في هذه المنطقة الـ50كم في الساعة. ويبدو أن السائق الشاب كان يحتفل مع أربعة من أصدقائه بنزهة في السيارة بمناسبة اجتيازه اختبار القيادة قبل 49 دقيقة.
ولم يتوقف الأمر عند سحب رخصة القيادة فحسب، وإنما واجه السائق عقوبة حظر القيادة لمدة 4 أسابيع، بالإضافة إلى دفع غرامة قدرها (200 يورو)، وإعادة تدريب، وتمديد فترة القيادة تحت الاختبار من عامين إلى 4 أعوام، مما يضاعف فرصة خسارته للرخصة في ظروف مشابهة.
تشتهر ألمانيا بعدم وجود حدود عليا للسرعة في معظم طرقها السريعة "الأوتوبان"، غير أن الشرطة صارمة في تطبيق قواعد المرور في المناطق المأهولة بالسكان، إذ تفرض على المخالفين دفع غرامات تتراوح بين 10 يورو، و 680 يورو مع حظر للقيادة قد يصل لمدة 3 أشهر، وفقاً لنوع المخالفة المرورية.