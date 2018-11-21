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الرئيسية | منوعات | رفض الواجبات المدرسية يودي بحياة طفل في فرنسا

رفض الواجبات المدرسية يودي بحياة طفل في فرنسا

رفض الواجبات المدرسية يودي بحياة طفل في فرنسا
هسبريس - إفي
الأربعاء 21 نونبر 2018 - 20:12

ألقت قوات الشرطة الفرنسية القبض على أربعة أشخاص من أسرة واحدة على صلة بمقتل طفل قريب لهم في التاسعة من عمره بعد ضربه بعنف على الأرجح لرفضه القيام بالواجبات المدرسية.

ولقي الطفل مصرعه يوم 17 شتنبر الماضي في مدينة ميلوز الواقعة شمال شرقي فرنسا.

ووفقا لما ذكرته محطة "فرانس بلو ألساس" الإذاعية، فإن السلطات تحفظت أمنيا على الشقيقة الكبرى للصغير والبالغة من العمر 20 عاما وشقيقه الأكبر (19 عاما) ورفيقته الحبلى وكذلك والدة الطفل.

وأشارت العناصر الأولية للتحقيق إلى أن الطفل تعرض للضرب بعنف بأدوات حادة لرفضه على الأرجح القيام بالواجبات المدرسية.

وتعتبر الشرطة أن الشقيق الأكبر هو الجاني الرئيسي في الجريمة.

ومع ذلك، لم تكن والدة الصغير موجودة في اليوم نفسه الذي تعرض فيه الطفل للضرب الذي أدى إلى قتله، لأنها كانت في باريس.

ومن المقرر أن يمثل المعتقلون الأربعة غدا أمام النيابة العامة في ميلوز، طبقا لما نقلته المحطة الإذاعية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - khefifahmedkhalil2010 الأربعاء 21 نونبر 2018 - 22:11
في الحقيقة وجب على وزارات التعليم بجل البلدان منع ما يسمى بالواجبات المنزلية لأنها تشكل عبءا على كل من الطفل والأسرة كما أن الحيز الزمني الذي يقضيه الطفل بالبيت ضيق. كما وأتساءل بل وأشك أن هاته الواجبات يتم تصحيحها من قبل المدرسين في القسم.
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2 - mustafa الأربعاء 21 نونبر 2018 - 22:16
المجتمع البشري كله يعاني نفسيا وتصرفاته وقراراته كلها مضطربة في كل مجالاته نظرا لعدم ايمانه بالله العزيز الحكيم.
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