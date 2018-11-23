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كُتّاب وآراء
قتيل في إطلاق نار قبيل ساعات من "بلاك فرايدي"
قتل شخص إثر إطلاق نار داخل مركز "Riverchase Galleria " التجاري في مدينة هوفر، بولاية ألاباما، جنوب شرقي الولايات المتحدة.
وقالت شرطة المدينة إن الواقعة بدأت بـ"شجار بين شابين أحدهما مسلح"، حسبما نقلت شبكة "سي أن أن" الأمريكية.
وأضاف غريغ ريكتور، مسؤول بالشرطة أنّ "المسلح أطلق النار فأصاب الشاب الآخر قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وتسقطه قتيلا عند محاولته الهروب من موقع الحادث".
كما أوضحت أنّ من بين المصابين الاثنين فتاة (12 عاما) كانت في موقع الحادث.
وأشارت الشرطة أنه لا يعرف حتى الساعة صدر الرصاصة التي أصابت الفتاة، سواء كانت من الشاب المسلح أم الشرطة.
وبحسب السلطات الأمريكية، وقع إطلاق النار عند الساعة التاسعة والنصف بالتوقيت المحلي، قبيل ساعات من بدء ما يعرف باسم "بلاك فرايدي" (الجمعة السوداء التي تشهد تخفيضات تجارية كبيرة).