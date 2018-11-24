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الرئيسية | منوعات | من أجل "قبول الذات" .. نساء بدينات يتنزهن بملابسهن الداخلية

من أجل "قبول الذات" .. نساء بدينات يتنزهن بملابسهن الداخلية

من أجل "قبول الذات" .. نساء بدينات يتنزهن بملابسهن الداخلية
هسبريس - افي
السبت 24 نونبر 2018 - 13:50

تنزهت نحو 30 إمرأة، أغلبهن من صاحبات الأجساد الممتلئة، بملابسهن الداخلية في "بلاصا بوتيرو" في مدينة ميديين الكولومبية، وجاء ذلك في إطار حملة انطلقت عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت عنوان "YoMeAtrevo×" (أنا أجرؤ).

وتسعى هذه المبادرة لتشجيع النساء على تقبل أجسادهن، من خلال تعزيز حبهن لأنفسهن.

وأشارت المتحدثة باسم المشروع، أندريا بينيروس، إلى أن هذه المبادرة بدأت كحساب على موقع أنستغرام، وأضافت: "كنا نتشارك من خلاله رسائل لها علاقة باحترام الذات".

واستطردت بينيروس: "الأمر تحول بعد ذلك إلى مشروع حياة لمجموعة من النساء البعيدات عن نموذج الجمال المنتشر تجاريا، من أجل تمكين نماذج أخرى من الإناث ومنحهن مزيدا من النفوذ والثقة بالنفس".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - ياسين الفاحشي السبت 24 نونبر 2018 - 14:00
نعم يجب ابداء الاعجاب بهاته الفئة و ضخ روح الانتماء فيهن ليتبدد شعورهن بالوحشة من انفسهن و دائما الجمال هو جمال القلبْ
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-63
2 - tiwtiwa السبت 24 نونبر 2018 - 14:01
الحمد لله على نعمة الإسلام الدي جعل المرأة عفيفة وطاهرة ليس كهؤلاء النسوة
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160
3 - مستغرب السبت 24 نونبر 2018 - 14:03
ألا يمكن تقبل الذات وهن يرتدين ملابسهن.هذا الزمن هو زمن التفاعة بامتياز.سياسة هالف تعرف تغزو الغالم.
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64
4 - خليلوفيتش السبت 24 نونبر 2018 - 14:13
هل نقبل نحن كمغاربة بمثل هذه التصرفات وهل مثل هذه الأنشطة تدخل في خانة حرية المرأة و ما رأي جمعيات الدفاع عن حقوق و كرامة المرأة في المغرب ؟
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-40
5 - الحاج بوعزة السبت 24 نونبر 2018 - 14:27
في الطريق إلى الجاهلية بدون شعور
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36
6 - widad السبت 24 نونبر 2018 - 14:39
الحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة الحجاب.
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30
7 - محمد السبت 24 نونبر 2018 - 14:39
استصغار ما بعده استصغار للمراة .هل يعقل ان تصبح مجرد اداة للبيع و الشراء و ذلك باسم حقوق المراة
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18
8 - واحد من الناس السبت 24 نونبر 2018 - 14:46
صافي كونو هانيين ، هاد السيمانة غادي يطبقوها فالمغرب
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8
9 - لا قيمة السبت 24 نونبر 2018 - 14:52
عندما تتعرى المرأة جسدها تصبح بدون قيمة
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14
10 - ماروكان السبت 24 نونبر 2018 - 14:57
ههههههه هذاك الشي هو هذاك....في الحقيقة خاص الإنسان يتقبل الذات والجسد ديالو كيما تخلق؛ ولا تشكل عقدة نفسية بالنسبة له لأن العديد من النساء يعانين من هاته المسألة و تشكل مركب نقص لبعضهن...
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3
11 - تعليق السبت 24 نونبر 2018 - 15:00
صدق الله العظيم عندما قال , ولا تتبرجن تبرج الجاهلية الاولئ. فهناك جاهلية ثانية أشد من الأولى والصورة أمامكم
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1
12 - غيور"ت" السبت 24 نونبر 2018 - 15:02
السلام عليكم.
هذا ما تريده الجمعيات العلمانية لنسائنا. دائما تدعو لتبرج المرأة وإعطائها حرية هي محرمة من الخالق سبحانه لإدخال الفتنة لهذا البلد العفيف نساؤه. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.
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13 - hassan السبت 24 نونبر 2018 - 15:03
تبارك الله عليك اختي وداد هكذا اكونو البنات بحالك
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0
14 - المداويخ السبت 24 نونبر 2018 - 15:05
انا كنشوف هادي حياتهم هادشي بعيد علينا لكم دينكم وليا ديني
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