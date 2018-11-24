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كُتّاب وآراء
من أجل "قبول الذات" .. نساء بدينات يتنزهن بملابسهن الداخلية
تنزهت نحو 30 إمرأة، أغلبهن من صاحبات الأجساد الممتلئة، بملابسهن الداخلية في "بلاصا بوتيرو" في مدينة ميديين الكولومبية، وجاء ذلك في إطار حملة انطلقت عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت عنوان "YoMeAtrevo×" (أنا أجرؤ).
وتسعى هذه المبادرة لتشجيع النساء على تقبل أجسادهن، من خلال تعزيز حبهن لأنفسهن.
وأشارت المتحدثة باسم المشروع، أندريا بينيروس، إلى أن هذه المبادرة بدأت كحساب على موقع أنستغرام، وأضافت: "كنا نتشارك من خلاله رسائل لها علاقة باحترام الذات".
واستطردت بينيروس: "الأمر تحول بعد ذلك إلى مشروع حياة لمجموعة من النساء البعيدات عن نموذج الجمال المنتشر تجاريا، من أجل تمكين نماذج أخرى من الإناث ومنحهن مزيدا من النفوذ والثقة بالنفس".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
هذا ما تريده الجمعيات العلمانية لنسائنا. دائما تدعو لتبرج المرأة وإعطائها حرية هي محرمة من الخالق سبحانه لإدخال الفتنة لهذا البلد العفيف نساؤه. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.