24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:36
|08:06
|13:19
|16:00
|18:23
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هل انتهى عصر "ما يطلبه المستمعون"!؟
- الرسوم على الصُّلب تتحول إلى "معركة تجارية" بين المملكة وتركيا
- "الطعام بالزياتة" .. سعرات حرارية تدفىء الأبدان في "شتاء وزان"
- غياب التنمية يرمي جماعة "أمسيصي" في دوّامة الفقر والعزلة القاتلة
- تفشي البدانة في أمريكا اللاتينية .. أضرار صحية وخسائر اقتصادية
وزارة الداخلية تحاول إبعاد تنظيمات أمازيغية عن شوارع البيضاء (5.00)
المغربي كمال الودغيري يساهم في مشروع تاريخي للهبوط على المريخ (5.00)
"الطعام بالزياتة" .. سعرات حرارية تدفىء الأبدان في "شتاء وزان" (4.50)
- رصيف الصحافة: النقابات تنال مليارا ونصف من ميزانية رئاسة الحكومة - (67)
- بيع لحوم الكلاب للمستهلكين المغاربة .. القضاء يأمر بتحقيقات معمّقة - (65)
- وزارة الداخلية تحاول إبعاد تنظيمات أمازيغية عن شوارع البيضاء - (60)
- الرسوم على الصُّلب تتحول إلى "معركة تجارية" بين المملكة وتركيا - (49)
- خبير: الجزائر والبوليساريو تمهدان لاستهداف جهود المغرب في جنيف - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تسعة آلاف دولار كلفة ملابس ميغان ميركل في اليوم الواحد
لطالما لفتت دوقة ساسيكس ميغان ماركل الأنظار بأناقتها ورقتها. وسائل إعلام ركزت مؤخرا على تكلفة ملابس الدوقة التي ارتدتها في جولة ملكية قامت بها مع زوجها الأمير هاري، فماذا ارتدت ميغان وكم بلغت أسعار القطع المختارة؟
خطفت دوقة ساسيكس ميغان ماركل الأنظار كعادتها، وذلك في جولتها الملكية الأخيرة التي قامت بها مع زوجها الأمير هاري في ولايات المحيط الهادي. استمرت الرحلة لمدة أسبوعين ارتدت فيها ميغان مجموعة من الأزياء التي أبرزت حملها.
وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، تكلف ملابس ميغان في اليوم الواحد حوالي 9100 يورو. وبحسب الصحيفة الألمانية فقد جمعت ميغان ما يقرب من 123 قطعة ملابس واكسسوارات في حقيبتها، تنوعت بين الملابس الكلاسيكية والملابس الرياضية المريحة وملابس الشاطئ بالإضافة إلى 87 قطعة من الملابس للظهور العام أمام الجمهور.
وبلغت تكلفة تلك الملابس ما يقرب من 145.800 يورو، أي بمعدل حوالي 9100 يورو يوميا، بحسب موقع "بيلد" نقلاً عن مجلة بيبول الأمريكية.
يذكر أنه لا يسمح بروتوكول العائلة الملكية بارتداء ملابس مصممي أزياء، لذا فالأمير هاري وزوجته ميغان يقومان بشراء ملابسهما من مالهم الخاص، وفق ما ورد في المجلة المهتمة بأخبار المشاهير.
جدير بالذكر أن ميغان كانت تحصل على ما يقرب من 50 ألف دولار في الحلقة الواحدة من المسلسل التلفزيوني الأمريكي "سيوتس"، والذي استمر لمدة 7 أعوام، بحسب مجلة بيبول. بينما تقدر ثروة هاري بحوالي 25 مليون دولار ورثها عن أمه الأميرة الراحلة ديانا.