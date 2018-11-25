24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3608:0613:1916:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وزارة الداخلية تحاول إبعاد تنظيمات أمازيغية عن شوارع البيضاء (5.00)

  2. الشرطة تعنّف مطالبين بـ"رحيل ماكرون" في باريس (5.00)

  3. المغربي كمال الودغيري يساهم في مشروع تاريخي للهبوط على المريخ (5.00)

  4. بدر هاري يثير الانتباه بصورة على شبكة الأنترنيت (5.00)

  5. "الطعام بالزياتة" .. سعرات حرارية تدفىء الأبدان في "شتاء وزان" (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | تسعة آلاف دولار كلفة ملابس ميغان ميركل في اليوم الواحد

تسعة آلاف دولار كلفة ملابس ميغان ميركل في اليوم الواحد

تسعة آلاف دولار كلفة ملابس ميغان ميركل في اليوم الواحد
هسبريس - متابعة
الأحد 25 نونبر 2018 - 10:00

لطالما لفتت دوقة ساسيكس ميغان ماركل الأنظار بأناقتها ورقتها. وسائل إعلام ركزت مؤخرا على تكلفة ملابس الدوقة التي ارتدتها في جولة ملكية قامت بها مع زوجها الأمير هاري، فماذا ارتدت ميغان وكم بلغت أسعار القطع المختارة؟

خطفت دوقة ساسيكس ميغان ماركل الأنظار كعادتها، وذلك في جولتها الملكية الأخيرة التي قامت بها مع زوجها الأمير هاري في ولايات المحيط الهادي. استمرت الرحلة لمدة أسبوعين ارتدت فيها ميغان مجموعة من الأزياء التي أبرزت حملها.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، تكلف ملابس ميغان في اليوم الواحد حوالي 9100 يورو. وبحسب الصحيفة الألمانية فقد جمعت ميغان ما يقرب من 123 قطعة ملابس واكسسوارات في حقيبتها، تنوعت بين الملابس الكلاسيكية والملابس الرياضية المريحة وملابس الشاطئ بالإضافة إلى 87 قطعة من الملابس للظهور العام أمام الجمهور.

وبلغت تكلفة تلك الملابس ما يقرب من 145.800 يورو، أي بمعدل حوالي 9100 يورو يوميا، بحسب موقع "بيلد" نقلاً عن مجلة بيبول الأمريكية.

يذكر أنه لا يسمح بروتوكول العائلة الملكية بارتداء ملابس مصممي أزياء، لذا فالأمير هاري وزوجته ميغان يقومان بشراء ملابسهما من مالهم الخاص، وفق ما ورد في المجلة المهتمة بأخبار المشاهير.

جدير بالذكر أن ميغان كانت تحصل على ما يقرب من 50 ألف دولار في الحلقة الواحدة من المسلسل التلفزيوني الأمريكي "سيوتس"، والذي استمر لمدة 7 أعوام، بحسب مجلة بيبول. بينما تقدر ثروة هاري بحوالي 25 مليون دولار ورثها عن أمه الأميرة الراحلة ديانا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.