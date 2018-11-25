24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3608:0613:1916:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وزارة الداخلية تحاول إبعاد تنظيمات أمازيغية عن شوارع البيضاء (5.00)

  2. الثنائيات الغنائية الشعبية تحت مجهر خبراء .. تعابير فنية بنزعة قبلية (5.00)

  3. عاشق لعلوم الفلك يكتشف "مجرة قزمة" جديدة (5.00)

  4. المغربي كمال الودغيري يساهم في مشروع تاريخي للهبوط على المريخ (5.00)

  5. بدر هاري يثير الانتباه بصورة على شبكة الأنترنيت (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | بعد 60 عاماً من الزواج..عجوز ألماني يقتل زوجته لهذا السبب

بعد 60 عاماً من الزواج..عجوز ألماني يقتل زوجته لهذا السبب

بعد 60 عاماً من الزواج..عجوز ألماني يقتل زوجته لهذا السبب
هسبريس - متابعة
الأحد 25 نونبر 2018 - 15:41

بعد ستين عاما من الزواج، أجهز رجل ألماني طاعن في السن على زوجته، بعدما وجه لها طعنات قاتلة في الجزء العلوي من جسدها، حسبما نقلت وسائل إعلام ألمانية. فما الذي دفع العجوز الألماني لارتكاب جريمته؟

ذكر موقع صحيفة "ساربروكن- تسايتونغ" أن عجوزاً (89 عاماً) من ولاية شمال الراين ويستفاليا قتل زوجته التي كان مُرتبطاً بها لمدة تصل إلى حوالي 60 عاماً، وأضاف الموقع الألماني أن دافع القتل هو الغيرة.

وأشار موقع صحيفة "دي فيلت" الألمانية إلى أن جريمة القتل، وقعت في الرابع من يونيو/حزيران من هذه السنة بالقرب من مدينة كولونيا، وأضاف أن الضحية (88 عاماً) فاتحت زوجها برغبتها في فك الارتباط به وقضاء مع تبقى من حياتها مع رجل آخر، وأردف أن الزوج الطاعن في السن قرر على إثر ذلك قتل زوجته.

وأفاد موقع "فرانكفورته-ألغيماينه" الألمانية أن الزوج ضرب زوجته بمطرقة في الرأس، ثم طعنها ست مرات في الجزء العلوي من جسدها بسكين مطبخ، وأضاف أن الضحية فارقت الحياة نتيجة النزيف الدموي، الذي تسببت فيه طعنات الزوج القاتلة.

في المقابل، أشار موقع صحيفة "دي فيلت" أن محاكمة المتهم بدأت أمس الجمعة ( 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) في محكمة الولاية بمدينة كولونيا، فيما أكدت ابنة المتهم وقوع عدة خلافات بين الزوجين، مشيرة إلى أن والدها لديه غيرة "مرضية" و "غضوب" أما والدتها فقد وصفتها بأنها باردة جداً.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - hafid الأحد 25 نونبر 2018 - 16:54
كون مغربي ايگول ليها غير سيري بعدي مني غير هانيني ..ايه الحب اومايدير الله ارحمها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
2 - مول سيبير سابقا الأحد 25 نونبر 2018 - 16:59
هاهو دبر على إقامة جبرية فدار لعجزة مجانية حسن من الوحدنية بأموال تقاعده هآذ لألمان راه كلشي حساب عندهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.