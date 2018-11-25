بعد 60 عاماً من الزواج..عجوز ألماني يقتل زوجته لهذا السبب

هسبريس - متابعة

بعد ستين عاما من الزواج، أجهز رجل ألماني طاعن في السن على زوجته، بعدما وجه لها طعنات قاتلة في الجزء العلوي من جسدها، حسبما نقلت وسائل إعلام ألمانية. فما الذي دفع العجوز الألماني لارتكاب جريمته؟

ذكر موقع صحيفة "ساربروكن- تسايتونغ" أن عجوزاً (89 عاماً) من ولاية شمال الراين ويستفاليا قتل زوجته التي كان مُرتبطاً بها لمدة تصل إلى حوالي 60 عاماً، وأضاف الموقع الألماني أن دافع القتل هو الغيرة.

وأشار موقع صحيفة "دي فيلت" الألمانية إلى أن جريمة القتل، وقعت في الرابع من يونيو/حزيران من هذه السنة بالقرب من مدينة كولونيا، وأضاف أن الضحية (88 عاماً) فاتحت زوجها برغبتها في فك الارتباط به وقضاء مع تبقى من حياتها مع رجل آخر، وأردف أن الزوج الطاعن في السن قرر على إثر ذلك قتل زوجته.

وأفاد موقع "فرانكفورته-ألغيماينه" الألمانية أن الزوج ضرب زوجته بمطرقة في الرأس، ثم طعنها ست مرات في الجزء العلوي من جسدها بسكين مطبخ، وأضاف أن الضحية فارقت الحياة نتيجة النزيف الدموي، الذي تسببت فيه طعنات الزوج القاتلة.

في المقابل، أشار موقع صحيفة "دي فيلت" أن محاكمة المتهم بدأت أمس الجمعة ( 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) في محكمة الولاية بمدينة كولونيا، فيما أكدت ابنة المتهم وقوع عدة خلافات بين الزوجين، مشيرة إلى أن والدها لديه غيرة "مرضية" و "غضوب" أما والدتها فقد وصفتها بأنها باردة جداً.