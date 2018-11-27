المكسيك تدخل غينيس بـ"التامال" الأطول عالميا

هسبريس - إفي

نجحت ولاية تاباسكو جنوب شرقي المكسيك في دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد تمكنها من إعداد أطول طبق "تامال" في العالم، بطول 50.05 أمتار وعرض 16 سنتيمترا، كقطعة واحدة.

ولإعداد وجبة التامال، استخدم نحو مائة شخص، من بينهم دارسو لفن الطهو وأصحاب مطاعم وطهاة محليون، آلف ورقة موز و350 كيلوغرام من العجين و100 كيلوغرام من لحم الخنزير، من بين مكونات أخرى، وبلغت التكلفة 60 ألف بيزو (ألفان و290 دولار).

وقال الطاه المسؤول عن تنظيم هذا الحدث، فابيان روميرو، ضمن تصريح لـ"إفي" إن الدافع هو الرغبة في "إظهار الجانب الإيجابي من تاباسكو" و"فن الطهو بها إلى العالم".

واستمر العمل في إعداد هذا الانجاز 4 أيام، ما بين اختيار المكونات والإعداد والطهي.

يشار إلى أن ولاية تاباسكو، مسقط رأس الرئيس المكسيكي المنتخب، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، نجحت بهذا العمل في تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم بيرو في عام 2016 بـ"تامال" طوله 39.55 مترا.

يذكر أن التامال طبق محلي يتم تحضيره باستخدام طحين ذرة مطهو بالبخار وأوراق الموز؛ وهو اسم مشتق من لغة "الناهاتل" في المكسيك وتعني "الملفوف".