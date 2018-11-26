حالة نادرة .. طفلة ترى النور بقلب خارج الصدر

هسبريس - إفي

ولدت طفلة بقلب خارج القفص الصدري في مدينة "بني" بمنطقة الأمازون في بوليفيا، وهو ما أثار قلق السلطات التي قامت، على الفور، بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للطفلة في أحد المراكز الطبية المتخصصة في "سانتا كروز".

وكتب رئيس البلاد إيفو موراليس، على حسابه على موقع "تويتر"، أنه تلقى بقلق خبر ولادة هذه الطفلة. وأوضح أنه أعطى تعليمات لوزارة الصحة بتقديم الدعم اللازم للطفلة وأسرتها، ورعاية حياتها بأقصى درجة ممكنة.

وتشير التفسيرات الأولى إلى أنها حالة نادرة، يطلق عليها انتباذ القلب 'Ectopia cordis'، وهي عبارة عن تشوه خَلقي في القلب؛ حيث ينمو بشكل غير طبيعي خارج القفص الصدري، إما جزئيا أو كليا، حسب ما أكد أطباء متخصصون.

ومن جانبها، أكدت وزارة الصحة البوليفية أنها فعلت نظام الطوارئ من أجل الرعاية والنقل الملائم للطفلة لتلقي العلاج في سانتا كروز.

يذكر أنه تم نقل الطفلة، التي تزن 2.2 كيلوغراما، داخل حضَانة وتحت رعاية طبية صارمة، إلى مدينة سانتا كروز على متن طائرة تابعة لسلاح الجو البوليفي.