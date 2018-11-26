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الرئيسية | منوعات | حالة نادرة .. طفلة ترى النور بقلب خارج الصدر

حالة نادرة .. طفلة ترى النور بقلب خارج الصدر

حالة نادرة .. طفلة ترى النور بقلب خارج الصدر
هسبريس - إفي
الاثنين 26 نونبر 2018 - 16:00

ولدت طفلة بقلب خارج القفص الصدري في مدينة "بني" بمنطقة الأمازون في بوليفيا، وهو ما أثار قلق السلطات التي قامت، على الفور، بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للطفلة في أحد المراكز الطبية المتخصصة في "سانتا كروز".

وكتب رئيس البلاد إيفو موراليس، على حسابه على موقع "تويتر"، أنه تلقى بقلق خبر ولادة هذه الطفلة. وأوضح أنه أعطى تعليمات لوزارة الصحة بتقديم الدعم اللازم للطفلة وأسرتها، ورعاية حياتها بأقصى درجة ممكنة.

وتشير التفسيرات الأولى إلى أنها حالة نادرة، يطلق عليها انتباذ القلب 'Ectopia cordis'، وهي عبارة عن تشوه خَلقي في القلب؛ حيث ينمو بشكل غير طبيعي خارج القفص الصدري، إما جزئيا أو كليا، حسب ما أكد أطباء متخصصون.

ومن جانبها، أكدت وزارة الصحة البوليفية أنها فعلت نظام الطوارئ من أجل الرعاية والنقل الملائم للطفلة لتلقي العلاج في سانتا كروز.

يذكر أنه تم نقل الطفلة، التي تزن 2.2 كيلوغراما، داخل حضَانة وتحت رعاية طبية صارمة، إلى مدينة سانتا كروز على متن طائرة تابعة لسلاح الجو البوليفي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - حسن القنيطري الاثنين 26 نونبر 2018 - 16:18
لا حول ولا قوة إلا بالله ..يخلُقُ اللهُ ما يشاء..
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2 - brahim الاثنين 26 نونبر 2018 - 16:19
سبحان الله العظيم. إن الله قادر على كل شيء.
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3 - عمرو الاثنين 26 نونبر 2018 - 16:20
لا حول ولا قوة إلا بالله. ياربي و شافيها و عافيها يا ربي
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