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هيئة رقابية: روسيا ترفع دعوى مدنية ضد غوغل

هيئة رقابية: روسيا ترفع دعوى مدنية ضد غوغل
هسبريس - رويترز
الاثنين 26 نونبر 2018 - 08:06

قالت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات، اليوم الاثنين، إن موسكو رفعت رسميا دعوى مدنية ضد شركة غوغل وقد تغرمها ما يصل إلى 700 ألف روبل (10450 دولارا) لعدم التزامها بشرط قانوني يلزمها بإزالة محتويات معينة من نتائج محرك البحث التابع لها.

وقالت الهيئة إن غوغل لم تنضم لنظام تسجيل حكومي يدرج المواقع الإلكترونية المحظورة التي ترى موسكو أنها تحتوي على معلومات غير قانونية.

وأضافت الهيئة أن القرار النهائي في القضية ضد غوغل سيصدر في ديسمبر .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الهاشمي الاثنين 26 نونبر 2018 - 16:53
نداء إلى الحكومة المغربية بما أنها هي صوت الشعب المغربي و ممثلته أمام المنتظم الدولي، بمسألة غوغل حول وضع جواب عن من هو " الشعب عديم الشرف" يأتيك الجواب من غوغل حسب دراسة الشعب المغربي هو الشعب العديم الشرف، شيء يحز في أنفسنا كمغاربة فهل من مدافع عنا؟؟؟؟؟؟؟؟
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