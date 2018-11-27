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كُتّاب وآراء
زعيم مافيا "كامورا" يقع في قبضة الدرك الإيطالي
ألقت قوات الدرك الإيطالية القبض على أنطونيو أورلاندو، أحد زعماء مافيا "كامورا" النابولية، المطلوب للعدالة على مدار 15 عاما والمدرج في قائمة أخطر المجرمين في إيطاليا.
واعتقل أورلاندو، البالغ من العمر 60 عاما، بينما كان مختبئا في شقة بمنطقة موجنانو في مدينة نابولي.
وذكرت صحيفة "إل ماتينو" اليوم أن المعتقل، الذي لم يبدِ مقاومة، تمكن من حرق بعض الوثائق قبل اقتحام قوات الأمن.
وطبقا لما أفادت به قوات الدرك في بيان، فإن المحققين يعتبرون المجرم رئيسا لعصابة أورلاندو-نوفوليتا-بولفرينو المكونة من أكبر ثلاث عائلات في شمال نابولي.
وخلال السنوات الأخيرة جرت اعتقالات في صفوف التنظيم العصابي المذكور والكثير منها في إسبانيا حيث تخصص أعضاء العصابة في جزر الكناريا في غسيل ملايين اليوروهات القادمة من الاتجار في المخدرات بإيطاليا.
وهنّأ وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني قوات الأمن والمحققين، مؤكدا أن "حياة الترف قد انتهت" بالنسبة إلى أورلاندو.