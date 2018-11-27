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كُتّاب وآراء
"فيديو" قتل قرد والتهام مخه يثير غضبا في فيتنام
أعلنت السلطات الفيتنامية، اليوم الثلاثاء، أن حراس الغابات في إقليم ها تينه وسط البلاد قد تعرفوا على خمسة أشخاص تورطوا في عملية قتل وحشية لقرد تم تصويرها ونشرها على فيسبوك.
وبدأت القضية أول أمس الأحد، عندما أطلق رجل بثا مباشرا لفيديو مدته ست دقائق على "فيسبوك" ظهرت فيه مجموعة من الرجال يقتلون قردا ويأكلون مخه بدون طهي. ويعتقد بعض الأشخاص في فيتنام أن أكل مخ القرد يضفي الذكاء على الأشخاص.
وانتشر الفيديو على فيسبوك والإعلام المحلي، ما أثار احتجاج وغضبا على مواقع التواصل الاجتماعي. وتم حذف الفيديو بعد ذلك، ولكن بعض الأشخاص تمكنوا من حفظه.
وتم التعرف على الرجال الخمسة، حسبما قال نجوين هوانغ هاو رئيس مجلس حراس الغابات في منطقة هيونغ خي.
وقال الرجال الخمسة للشرطة إنهم أطلقوا النار على القرد الذي كان يزن 14 كيلوغراما وأصابوه ثم نقلوه إلى المنزل لذبحه.
ولم تلق السلطات القبض على أي أشخاص، حيث تحقق فيما إذا كان القرد من الأنواع النادرة المحمية.