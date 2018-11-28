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كُتّاب وآراء
كيف تصطاد الفئران من دون قتلها؟ .. المصائد من الحلول الناجعة
تعيش فئران المنازل في الخارج خلال فترة الصيف. ولكن بمجرد انخفاض درجات الحرارة بحلول فصل الخريف يحبون العودة إلى المنازل هربا من الصقيع. وهناك يصبحون مصدر إزعاج، حيث يتركون البراز وآثار القضم وليس على الطعام فحسب.
غير أن منظمة حماية الحيوانات الألمانية "أكتيون تير" لا تنصح باستخدام السم أو المصائد القاتلة "الفخوخ" للتصدي للمشكلة، حيث أن هذا يؤدي إلى معاناة الحيوان من موت مؤلم. وفي حالة المواد السامة، يختبئ الفأر بعيدا حتى ينفق وتنبعث رائحة كريهة من جسده المتحلل. وعوضا عن ذلك، تنصح الجمعية بالمصائد الحية المتوفرة في متاجر "افعلها بنفسك" مقابل يوروهات قليلة.
وتكون المصائد مزودة، على سبيل المثال، بحبات المكسرات أو الشوكولاتة أو رقائق الشوفان المغمسة في زبدة الفول السوداني. ويتم وضعها مباشرة بجوار الجدران، لأن الفئران تفضل السير على طول جوانب الغرفة من عبورها.
ويجب أن يتم فحص المصائد الحية يوميا حتى لا يتضور الفأر جوعا. ويجب تغطية المصائد التي يوجد بداخلها حيوان بخرقة لأن هذا يقلل نسبة التوتر لدى الفأر. ثم يتم أخذ الحيوان القارض إلى الخارج، وإذا أمكن لمئات المترات بعيدا عن المنزل، حتى لا يعودوا مباشرة. وفي الطبيعة يمكن للفأر العيش في أجواء الشتاء، حيث يشيد عشا ويخزن إمدادات من بذور النجيل والحبوب والفاكهة.
وإنها لفكرة جيدة محاولة تأمين المنزل كإجراء احترازي، ولكن، وبحسب الخبراء، من الصعب منع التسلل! فيمكن للفئران أن تدخل عبر الصدوع وحتى تسلق جدران المنزل حتى الطابق الخامس. ولكن من المفيد غلق النوافذ والأبواب بإحكام وكذلك نوافذ الأقبية في الخريف.