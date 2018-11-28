"سوني" تنتج فيلمين متحركين عن "سبايدرمان"

هسبريس - إفي

تخطط استوديوهات "سوني"، التي تستعد قريبا لإطلاق الجزء الجديد من فيلم الرسوم المتحركة "الرجل العنكبوت: في عالم العنكبوت"، لإنتاج جزئين جديدين بطله شخصية مارفيل الشهيرة، بحسب ما ذكره موقع "هوليوود ريبورتر".

وسيكون خواكيم دوس سانتوس، المعروف بعمله في مسلسل الرسوم المتحركة "أفاتار: أسطورة أنج"، المكلف بإخراج تلك السلسلة، على أن تقوم لورين مونتجمري، التي شاركت في إخراج فيلم الرسوم المتحركة "باتمان: السنة الأولى"، بإخراج فيلم رسوم متحركة آخر يركز على الشخصيات النسائية مثل سبايدر جوين أو المرأة العنكبوت.

ويأتي بهذا أيضا بعد النجاح الكبير لشركة سوني في إنتاج فيلم "فينوم" مؤخرا، وهو العدو الشهير لرجل العنكبوت، الذي حصد ايرادات تخطت 800 مليون دولار (705 ملايين يورو) حول العالم.

وينتظر أن يطرح فيلم "الرجل العنكبوت: في عالم العنكبوت" في دور السينما يوم 14 ديسمبر وسيكون بطله ميليس موراليس وهو ابن لبويرتوريكية وامريكي من أصول أفريقية.