عشريني يتعرض للدهس بعد فراره من حفل زواجه

هسبريس - إفي

أصيب رجل صيني بجروح بالغة بسبب تعرضه للدهس بينما كان يفر من حفل زواجه، الذي قام فيه أصدقاؤه بتجريده من ملابسه وضربه.

وفر الزوج الذي يدعى أي جوانجتاو ويبلغ من العمر 24 عاما إلى طريق سريع بعد ما تعرض للعديد من المضايقات على يد أصدقاءه، ما يعتبر أحد أشكال "المزاح" التقليدي في الصين، حسبما أفادت اليوم صحيفة (سويث تشينا مورنينج بوست) المحلية وبحسب الصحيفة فإن أصدقاء العريس قاموا خلال الحفل الذي أقيم في منزل الزوجة بضربه بالبيض وسكبوا عليه جعة وضربوه بساق البامبو حتى أنهم صعقوه بالكهرباء.

وفر الشاب بينما كان يرتدي فقط الملابس الداخلية إلى خارج المنزل ليحاول اجتياز الطريق القريب لكنه تعرض للدهس من قبل سيارة، بحسب عائلته.

وقالت عمة الشاب تشين شياومين إن "من شارك في المزاح كانوا أصدقاء إي وهم طيبون للغاية، لكن هذا يعد أذى لكل العائلة".

وبعد نقله إلى مستشفى، تبين أن الشاب أصيب بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ.

ولم تتخذ الأسرة أي إجراء قانوني ضد رفاق الشاب، الذين ساهموا في علاجه بتوفير أكثر من 6 آلاف يوان (ما يقرب من 760 يورو).

وبحسب الصحيفة، يعتبر هذا النوع من المزاح من الأمور المنتشرة في مناطق كثيرة من الصين، ويعود ذلك إلى آلاف السنين، لكن هذه الممارسات التي تعتبر أيضا تقليدا لطرد الأوراح الشريرة في البلد الآسيوي أصبحت تتحول مع مرور الوقت إلى طرق للاعتداء وإذلال الآخرين.

وتعتبر السيدات أيضا ضحية لهذه التقاليد، التي تكن فيها مجبرات على القيام بأعمال جنسية وتعانين من التحرش الجنسي من جانب الحضور.