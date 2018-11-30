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الرئيسية | منوعات | اكتشاف يعود إلى 2.4 مليون سنة يغيّر التاريخ .. شمال إفريقيا "مهد البشرية"

اكتشاف يعود إلى 2.4 مليون سنة يغيّر التاريخ .. شمال إفريقيا "مهد البشرية"

اكتشاف يعود إلى 2.4 مليون سنة يغيّر التاريخ .. شمال إفريقيا "مهد البشرية"
هسبريس - إفي
الجمعة 30 نونبر 2018 - 16:05

أظهر تحليل الأدوات الحجرية وعظام الحيوانات التي عثر عليها في موقع عين بوشيريت الجزائري أن الإنسان كان موجودًا بالفعل في شمال إفريقيا منذ 2.4 مليون سنة، ما يعني وصوله إلى تلك البقعة من القارة الإفريقية، قبل 50 ألف سنة مما هو معروف.

وقبل هذا الاكتشاف، كانت أقدم الأدوات والعظام المُعدلة من قبل الإنسان تعود إلى 2.6 مليون سنة وعثر عليها في موقع جونا (إثيوبيا) في شرق إفريقيا، وهي المنطقة الجغرافية التي كانت تعتبر بمثابة مهد الإنسانية.

وفي هذه المنطقة تم اكتشاف بقايا 'لوسي'، واحدة من أقدم الحفريات في العالم (حوالي 3 ملايين سنة)، وأول إنسان بدائي يسير بشكل مستقيم.

واعتقد معظم علماء أصول تطور الإنسان القديم، حتى نشر الدراسة الجديدة، أن مجموعات الإنسان الأول انتشرت من شرق إفريقيا إلى الشمال، وأنها فعلت ذلك منذ حوالي مليوني سنة.

ويخلص تحليل أدوات الصوان التي عثر عليها في عين بوشتريت إلى أنها تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة في جونا: كلاهما له حواف حادة استخدمت في ذبح الحيوانات، وكلاهما عينة من أدوات حجرية بسيطة، لحضارة أولدواي.

ويدحض هذا الاكتشاف كل النظريات القديمة، حيث يدفع بفرضيتين جديدتين: إما أن احتلال مجموعات الإنسان الأول، التي امتدت من الشرق إلى شمال إفريقيا، كان أسرع بكثير مما كان يُعتقد سابقا، أو أن صناعة الأحجار نشأت في وقت واحد بين مجموعات البشر الأول.

وتستند الدراسة إلى استنتاجات التحليل الحفري، لبقايا الحفريات، التي قامت بها الباحثة في المعهد الكتالوني لعلم الإنسان القديم والتطور الاجتماعي إيزابيل كاسيريس، ضمن فريق العمل.

وأوضحت لوكالة الأنباء الإسبانية (إفي) "يسمح لنا علم الحفريات، بدراسة التغيرات التي تحدث في عظام الحيوانات وتحديد متى تم استخدام الأدوات لأن الحافة تلامس سطح العظام تاركة علامات ذات خصائص محددة".

وأضافت الباحثة أن علامات عظام عين بوشتريت توصلنا إلى استنتاج أن هؤلاء البشر الأوائل لم يتنافسوا مع الحيوانات آكلة اللحوم فحسب ، بل استطاعوا الوصول إليها قبلهم.

وتؤكد "نعرف أن هؤلاء الأشخاص قد وصلوا إلى أحشاء الحيوانات عن طريق علامات القطع الموجودة على الجانب الداخلي من الأضلاع ونوع كسر بعض العظام"، مشيرة إلى أنهم تمكنوا من الوصول إلى النخاع في الداخل.

وترجع معظم عظام الحيوانات إلى البقريات الصغيرة، وخاصةً الغزلان أو الظباء ، على الرغم من وجود بقايا لحيوانات أكبر مثل وحيد القرن والفيلة وأفراس النهر.

في الختام ، تشير الأدلة الجديدة التي تم العثور عليها في الجزائر إلى أن الاحتلال من شرق إفريقيا إلى الشمال، يمكن أن يكون أسرع مما كان يعتقد من قبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - هشام الجمعة 30 نونبر 2018 - 20:57
لاكن هاد الاكتشاف...غير منطبق مع تاريخ ابونا أدم عليه سلام في الارض في احاديث ...مايعني أن تاريخ اكتشاف غير صحيح
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-3
2 - بدر الوزاني الجمعة 30 نونبر 2018 - 20:58
وكيف علموا بأنه كان موجودا منذ 2.4مليون سنة، فليقولو قديما ولا يجزموا بالسنة لأن هذا كله علم نسبي
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-4
3 - سعيد الجمعة 30 نونبر 2018 - 21:19
أمر يستعصي على فهمي، المؤمنون من الديانات السماوية يجتمعون أن نزول ابونا آدم و آمنا حواء كان منذ ما يقرب أربعين ألف سنة، أما ملايين السنين فشيء لا يصدقه العقل ،فمعروف علميا متى استعمل الإنسان القديم الأدوات البدائية للصيد و متى اكتشف النار و متى اكتشف الزراعة و اخترع العجلة و متى امن بالدين و الأنبياء ،، و كل هذا قريب جدا مقارنته بمليونين سنة ،إذن حسب هاذا المنطق فالإنسان عاش ايام الديناصورات، و طول تلك الفترة لم يكن لا نبي ولا رسول من الله عز و جل، هاذا هراء لا يستوعبه عاقل، ،،،
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-2
4 - حمزة الجمعة 30 نونبر 2018 - 21:20
الى التعليق رقم 2. طرق التأريخ جد متطورة وتتم باستخدام الكربون 14 وعدة مواد اخرى مشعة تعطي قيم دقيقة للغاية.
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4
5 - أغشثول الجمعة 30 نونبر 2018 - 21:21
حتى العلوم الحقة ملأتموها أيديولوجيا. رغم أن الاكتشاف تم في شمال إفريقيا تتحدثون عن " سرعة قدوم الاحتلال والتعمير من الشرق" .
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2
6 - Musyafa الجمعة 30 نونبر 2018 - 21:29
نحن لا نعلم علم اليقين كم سنة مرت منذ آدم عليه السلام الى الآن؟
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3
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