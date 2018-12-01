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الرئيسية | منوعات | مغني الراب ليل وين يشتري قصرا في ميامي بقيمة 17 مليون دولار

مغني الراب ليل وين يشتري قصرا في ميامي بقيمة 17 مليون دولار

مغني الراب ليل وين يشتري قصرا في ميامي بقيمة 17 مليون دولار
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 01 دجنبر 2018 - 20:47

اشترى مغني الراب الامريكى ليل وين قصرا في مدينة ميامي بيتش الأمريكية، يشغل مساحة تزيد على 1000 متر مربع، مقابل 16.75 مليون دولار، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وبحسب جريدة (ساوث فلوريدا بيزنيس جورنال)، فقد تم تشييد القصر العصري، الذي يقع أمام قناة ويضم 7 غرف و9 حمامات، في عام 2017 على جزيرة أليسون.

ويضم القصر مسرحا خاصا مغطى بأرضيات من خشب البلوط الأحمر، وقاعة كبيرة بارتفاع سبعة أمتار تقريبا ومصعد، ومطبخ بخزائن إيطالية.

وتمت عملية الشراء بعد أن باع المغني - واسمه الحقيقي دوين مايكل كارتر جونيور- بالخسارة قصرا في جزيرة "لا جروس"، في ميامي بيتش أيضا، مقابل 10 ملايين دولار فقط.

وطرح ليل وين ألبوما جديدا في آواخر شتنبر الماضي، وأطلق الأسبوع الماضي أغنية "Good Form" مع نيكي ميناج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - فقير السبت 01 دجنبر 2018 - 21:04
السلام عليكم شي حد إگول ليا شحال هيا 17 مليون دولار و شكرا
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2 - الدكالي السبت 01 دجنبر 2018 - 21:40
اه لو بقي اجداده في افريقيا. لكان الان في المغرب يحاول دخول سبتة
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3 - marochino السبت 01 دجنبر 2018 - 21:51
هاد السيد وخا هبيل عند صحابو و لي تايقولو عليه مامسوقش . عاون ناس من السالفادور لي كانو جاين للماريكان 250 دولار للواحد و تيشرت. كانو هما 1000 واحد في الحدود ديال المكسيك مع ألمريكان . وقال ليهم لي وصل للمريكان مع التيشرت الدار و 10000 دولار على حسابي . كلشي كان تيغوت دار مشكل للبوليس ميكسيكان .
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