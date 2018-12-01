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كُتّاب وآراء
مغني الراب ليل وين يشتري قصرا في ميامي بقيمة 17 مليون دولار
اشترى مغني الراب الامريكى ليل وين قصرا في مدينة ميامي بيتش الأمريكية، يشغل مساحة تزيد على 1000 متر مربع، مقابل 16.75 مليون دولار، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وبحسب جريدة (ساوث فلوريدا بيزنيس جورنال)، فقد تم تشييد القصر العصري، الذي يقع أمام قناة ويضم 7 غرف و9 حمامات، في عام 2017 على جزيرة أليسون.
ويضم القصر مسرحا خاصا مغطى بأرضيات من خشب البلوط الأحمر، وقاعة كبيرة بارتفاع سبعة أمتار تقريبا ومصعد، ومطبخ بخزائن إيطالية.
وتمت عملية الشراء بعد أن باع المغني - واسمه الحقيقي دوين مايكل كارتر جونيور- بالخسارة قصرا في جزيرة "لا جروس"، في ميامي بيتش أيضا، مقابل 10 ملايين دولار فقط.
وطرح ليل وين ألبوما جديدا في آواخر شتنبر الماضي، وأطلق الأسبوع الماضي أغنية "Good Form" مع نيكي ميناج.