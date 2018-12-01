إدانة مراهق احتجز نفسه دون قصد داخل خزينة مصرف بفلوريدا الأمريكية

هسبريس - افي

أدين مراهق كان قد احتجز داخل خزينة مصرف مهجور في مدينة هوليوود جنوبي ولاية فلوريدا الأمريكية، بالإقامة الجبرية لمدة 21 يوما ويواجه تهمة التعدي على ممتلكات خاصة.

ومثل الشاب البالغ من العمر 17 عاما أمام قاضي مقاطعة بروارد، حيث حكم عليه بالبقاء قيد الإقامة الجبرية لمدة 21 يوما.

وبحسب تقرير الشرطة، فإن مراهقين اثنين تسللا إلى مقر مصرف مهجور بمنطقة هوليوود، ووجدا الخزينة مفتوحة.

وبدأ أحد الشابين في اللعب ببعض الأزرار على الحائط ووجد الآخر نفسه محتجزا داخل الخزينة، ما دفع المراهق الذي كان بالخارج للاتصال بالطوارئ.

وتوجه رجال الإطفاء للموقع، إلا أن موظفي الفرع المصرفي الذي نقل مقره الجديد للجهة المقابلة من الشارع، هم الذين قاموا بفتح الخزينة التي كانوا لا يزالوا يتذكرون الشفرة الخاصة بها.

ويواجه الشاب، الذي كان يخضع بالفعل لإطلاق سراح مشروط بسبب اعتقاله في وقت سابق، تهمة التعدي على ممتلكات خاصة، بعد أن قرر مالك العقار تقديم بلاغ ضده.