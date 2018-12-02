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كُتّاب وآراء
فريق كرة قدم أميركية يستغني عن أحد لاعبيه لتعديه بالضرب على امرأة
أعلن فريق كانساس سيتي تشيفس المشارك في دوري كرة القدم الأميركية الاستغناء عن أحد أبرز لاعبيه كريم هانت، بعد انتشار شريط يظهره وهو يعتدي بالضرب على امرأة.
وأتى القرار بعيد إعلان رابطة الدوري الأميركي وضع هانت على "لائحة الإعفاء"، ما يعني منعه من خوض التمارين أو اللعب، بعدما نشر موقع "تي أم زي" المتخصص بأخبار الفن والمشاهير، شريطا مصورا يعود فبراير الماضي، ويظهر فيه هانت (23 عاما) يعتدي بالضرب في أحد فنادق كليفلاند.
وأظهر الشريط الذي يبدو أنه ملتقط من إحدى كاميرات المراقبة، اللاعب وهو يتجادل مع امرأة، قبل أن يقوم بدفعها بيده.
وقام عدد من الأشخاص الذين كانوا برفقة اللاعب تهدئته وإبعاده، الا أنه حاول الافلات منهم ودفعهم، ما أدى الى سقوط أحدهم أرضا.
وبسبب هذا الدفعة، سقط أحد الأشخاص الذين كانوا مع هانت، ما أدى الى سقوط المرأة بدورها. وبينما كانت الأخيرة لا تزال جالسة على الأرض، اقترب منها هانت وقام بركلها.
وقال متحدث باسم الفريق "في وقت سابق من هذه السنة، علمنا بوقوع حادث يتعلق باللاعب كريم هانت (...) في ذلك الوقت، بدأت رابطة الدوري وهيئات تطبيق القانون تحقيقاتها بهذا الشأن. من جانبنا، تحدث عدد من أعضاء إدارتنا مع كريم مباشرة، الا أنه لم يكن صادقا".
وتابع: "شريط الفيديو الذي تم بثه اليوم يؤكد الحادثة. نحن نستغني عن خدمات كريم فورا".
ولم يتم إلقاء القبض على أحد ولم يتم توجيه أي تهمة إلى هانت في الحادثة التي وقعت في العاشر من فبراير.
ونقلت وسائل إعلام عن تقارير للشرطة، أن الأخيرة استدعت بعد وقوع الحادثة، أبيغايل أوتينغر (19 عاما) التي اتهمت هانت بالاعتداء عليها.
وقالت أوتينغر أنها تعرفت الى هانت في الأمسية نفسها.