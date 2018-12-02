عامل بيتزا يقود لمسافة 360 كيلومترا لتوصيل طلب خاص جدًا

رانيا الزعيم

عندما تلقى أحد موظفي البيتزا مكالمة هاتفية حول رجل يحتضر يعيش على بُعد 360 كيلومترا والذي كان من محبي البيتزا التي يخبزونها، كان يعلم بأنه على وشك القيام ببعض الاستثناءات؛ ولكنه لم يكن يتوقع أن تصرفه هذا سينتشر أصداءه في العالم أجمع بمثل هذه السرعة.

في شهر أكتوبر، خطط كل من "جولي" و"ريتش مورغان"، من مدينة "إنديانابوليس"، للقيام برحلة في عطلة نهاية الأسبوع إلى مدينة "باتل كريك" الموجودة في "ميشيغان"، لتذوق البيتزا المفضلة إليهم في مطعم "بيتزا ستيف"؛ ولكن في هذا الوقت حدث شيء غير متوقع، فقد دخل "ريتش" وحدة العناية المركزة لمدة خمسة أيام، حيث أخبروهم الأطباء بأن سرطان "ريتش" قد ازداد سوءًا وأن أيامه أصبحت معدودة، ومن ثم تم وضعه تحت رعاية المسنين.

كان مطعم "بيتزا ستيف" جزءًا كبيرًا من حياه "آل مورغان"؛ فقبل 25 عامًا تقريبًا، اعتاد "ريتش" شراء بيتزا من هذا المتجر لتناول العشاء في يوم حصوله على الراتب عندما عاش الزوجان في "باتل كريك"، فقد كانت البيتزا بالنسبة إليهما لذيذة جدًا، حيث وصفاها بأنها بيتزا من "المعيار الذهبي" مقارنةً بمطاعم البيتزا الأخرى.

وكتبت " جولي" على صفحتها على موقع فيسبوك: "لا يمكنني أن أصف كيف كانت هذه البيتزا لذيذة؛ ولكن بعد تجربتها لعدة سنوات، يمكنني القول إنها بيتزا من "المعيار الذهبي" حيث إننا لم نجد بيتزا أفضل حتى الآن، فغالبًا ما وصف "ريتش" أي بيتزا أخرى بأنها جيدة ولكن ليست مثل بيتزا ستيف".

وعندما علم "ديفيد دالك"، والد "جولي"، برحلتهما التي باءت بالفشل، قرر أن يفعل شيئًا مفاجئا، حيث اتصل بمطعم "بيتزا ستيف" لطلب ما إذا كان بإمكانهم إرسال رسالة ودية إلى الزوجين.

ومن هنا تبدأ القصة، حيث أجاب دالتون شافير، أحد الموظفين في المطعم، على الهاتف. وبعد سماعه للقصة، سأل هذا الموظف، الذي يبلغ من عمره 18 عامًا، عن نوع البيتزا التي يحبها الزوجان وقال إنه سيقوم بتوصيل البيتزا بعد إغلاق المتجر.

دالتون فوجئ بأن الزوجان يعيشان على بُعد 225 ميلاً؛ وهو ما يعني أنه سيضطر إلى القيادة لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة بالسيارة.

وقال دالتون لموقع (TODAY Food): "لم اتردد للحظة، بعد سماعي هذه المكالمة؛ فقد كان رد فعلي عفويا للغاية".

ففي 13 أكتوبر، وصل دالتون شافير إلى منزل عائلة مورغان في حوالي الساعة الثانية والنصف صباحًا لتوصيل بيتزا البيبيروني وبيتزا الفطر المفضلة للزوجين. واللطيف في الموضوع هو أن الموظف المراهق رفض أخذ ثمن البيتزا، ورفض أيضًا عرض دالك بالبقاء ليلة في الفندق بعد رحلته طويلة، حيث قال إنه بحاجة إلى العودة إلى العمل في اليوم التالي.

ولقد اتضح أن شافير لم يخبر أحدًا عن تصرفه الإنساني الرائع، باستثناء أخيه حيث أخبره بمكان وجوده.

فقد قال شافير لبرنامج (Good Morning America): "قمت بالاتصال بأخي، حيث أخبرته بأنني سأكون موجودا في مدينة إنديانابوليس، وإذا حدث شيء معي، فهذا هو المكان الذي يجب أن يبحث فيه؛ ولكنني لم أكن أتوقع أن يكتشف أحد ذلك".

لم يلاحظ أحدٌ التصرف اللطيف الذي بدر من شافير إلا عندما قام المأمور مارك بهنكي بمنح شافير شهادة تقدير له للإقرار بأفعاله.

وبعد أيام من هذه الواقعة، توفي ريتش بعد خسارته معركة استمرت عامين ضد مرض السرطان، وفقا لـCNN، وكانت العائلة ممتنة للغاية لفعل شافير اللطيف؛ فقد كتبت جولي على صفحتها على فيسبوك: "إنني حقًا أشعر بالامتنان تجاه دالتون؛ فهو، بالفعل، جلب الكثير الفرحة إلى عائلتنا في وقت عصيب جدًا من حياتنا".