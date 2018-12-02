"له في العمر بقية" .. نجاة سائق سقطت سيارته من ارتفاع 10 أمتار

هسبريس - د.ب.أ

ربما يظن البعض أنها لقطة من أحد أفلام الحركة أو الأفلام الهندية المعروفة بالمبالغة ! لكنه حادث وقع بالفعل لشخص نجا من الموت بأعجوبة بعد أن سقطت سيارته بطريقة مروعة من فوق أحد الجسور، وعلى ارتفاع 10 أمتار.

نجا قائد سيارة في ألمانيا من الموت بأعجوبة بعد أن سقطت به سيارته من فوق جسر يبلغ ارتفاعه عشرة أمتار. وذكرت قوات الإطفاء في مدينة بريمرهافن الساحلية شمال غرب ألمانيا أن الحادث الذي وقع اليوم الأحد (الثاني من دجنبر)، أسفر عن وقوع إصابات خطيرة للرجل.

وأوضحت قوات الإطفاء أن السيارة كانت قد اخترقت حاجز جسر الطريق السريع لتسقط فوق طريق زراعي لكنها سقطت لحسن حظه واقفة على إطاراتها.

وتابعت قوات الإطفاء أن من المحتمل أن تكون قد مرت عدة ساعات قبل اكتشاف الحادث. وأضافت أن سائق سيارة كان يمر بالمكان في وقت الحادث، ولفت نظره الأضرار التي لحقت بسياج الجسر وتناثر قطع من سيارة أخرى على الطريق. الأمر الذي دفعه لإبلاغ قوات الإنقاذ التي نجحت في إخراج السائق المصاب من السيارة ونقله إلى المستشفى.