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كُتّاب وآراء
ما السر وراء الرجل ذي رأس البطيخة الغامض الذي يظهر في مترو بكين!
من المنطقي والمعروف أن استخدامات البطيخ في الحياة معتادة معروفة وتقليدية تتلخص أغلبها إن لم يكن كلها في الأكل والعصير، لكن على ما يبدو هنا أن هناك أحد الأشخاص تجاوز المفهوم التقليدي ووجد استخداما جديدا للبطيخ لم يسبقه إليه أحد.
حيث أثار مشهد رجل يرتدي بطيخة على رأسه ضجة وحالة متباينة من الفزع أو الضحك في مدينة بكين، حيث شوهد أخيراً هذا الرجل بشكل متكرر في مترو الأنفاق وهو يرتدي بطيخة مجوفة من الداخل على رأسه وقد قام بتفريغ فتحات للعيون على شكل نجمة.
وبطبيعة الحال، فقد أصيب العديد من الركاب بالفزع عندما شاهدوا هذا الراكب الغامض، إذ ليس من العادي أن يتجول شخص وهو يرتدي بطيخة على رأسه. والذي لم يتحدث أو يتشارك مع أحد في أي شيء، ولم يعلق أي لافتات اعتراض أو تنبيه لحمله أو حركة مجتمعية ما. بل كان أكثر من طبيعي بالطبع مع استثناء وجود البطيخة التي يرتديها على الرأس بالكامل.
والمثير أن تكرار الشكوى من الرجل الغامض لأفراد شرطة المدينة دفعهم في النهاية إلى التحقق من الأمر وتتبع مساره والأوقات الدارج ظهوره وانتهت القصة بالقبض على الرجل الغامض ولكن لا توجد أي تصريحات أو تفسير حتى الآن على السبب وراء هذا الرجل.