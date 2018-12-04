دفن ليومين في أعماق الصحراء وأنقذه اتصال هاتفي

رانيا الزعيم

ينادي حلم الثراء والبحث عن الكنوز الكثيرين، ولا يختلف John Waddell ذو 60 عاماً الذي خرج للبحث عن الذهب في صحراء أريزونا، لينتظره في الصحراء النائية منجم يصل إلى عمق 100 قدم تحت الأرض.

قرر John Waddell الخروج للبحث عن الذهب في منطقة نائية من صحراء أريزونا، أملاً في تحقيق الثراء السريع، إلا أن رحلة John Waddell لم تنته بتحقيق الثراء، بل إنها كادت أن تودي بحياته أيضاً بعد أن دفن في الصحراء لمدة يومين بعد سقوطه في منجم يمتد إلى عمق 100 قدم تحت سطح الأرض.

ولقد أنقذ John Waddell من خطر الموت المحقق في أعماق الصحراء، اتصاله الأخير لصديقه Terry Shrader الذي كان السبب في خروج فرق الإنقاذ للبحث عنه، بعد حديثه عن رحلته للبحث عن الذهب في الصحراء على بعد 90 ميلا شمال غرب فينيكس، كما عقد اتفاق مع Shrader للبحث عنه في حال تغيبه لأكثر من يومين.

لم تكن عملية إنقاذ John Waddell بالمهمة السهلة بالتأكيد، إذ استمر البحث عنه لفترة حتى توصل صديقه لموقع المنجم حيث استمع إلى صرخات الاستغاثة من صديقه الذي وصل إلى 40 أو 50 قدما تحت الأرض، حيث استمرت عملية الإنقاذ لــ 5 ساعات ليعود John Waddell من رحلة البحث عن الذهب المميتة في قلب الصحراء.