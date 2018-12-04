دراسة علمية: اجعل لكلبك مكانا في الفراش للحصول على نوم مريح

رانيا الزعيم

نوم كلبك معك في الفراش لا يعود بالفائدة عليه فقط، فكما نعرف بأن جميع الكلاب تفضل القرب والبقاء إلى جانب صاحبها سواء في الخارج أو في المنزل أو في أي مكان وحتى على فراشه وهو الأمر الذي يجعلهم في غاية السعادة، لكن الأمر الجديد وفق دراسة علمية أن لنوم كلبك بجانبك على الفراش يعود بالفائدة عليك أيضًا وهو مفتاح للحصول على نوم هادئ ومريح.

حيث تم عمل دراسة علمية أخيرا بعنوان "فحص نوعية نوم النساء البالغات وطريقة النوم الروتينية في ما يتعلق بملكية الحيوانات الأليفة ومشاركتها".

وقد أجريت الدراسة على 962 امرأة في الولايات المتحدة تمتلكن كلبا وذلك لمعرفة هل تؤثر الحيوانات الأليفة على نوم الإنسان وتجعل نومه أفضل أم لا؟

وقد وجدت الدراسة أن 55% يسمحن لكلابهن بالنوم معهن في الفراش، و 31% يسمحن لقطة واحدة على الأقل بالنوم معهن في الفراش، ثم قام 57% من الأشخاص بالنوم مع شريكهم الإنساني بعد ذلك، وكانت النتيجة هي أن الجميع قد أتفق على أن النوم بجانب الكلاب كان مريحا وهادئا، ومن الواضح أن الكلاب لديها قدرة فطرية على تهدئتنا أثناء النوم والمساعدة في النوم دون أي إزعاج، وذلك على عكس النوم بجانب كل من القطط والأشخاص على حد وصف الدراسة.

كما توصلت الدراسة المنشورة في "The Royal "Society scientific journal أيضًا أن الكلاب تحب احتضان الأشخاص، كما أنها تقوم بالتفكير في مشاكلها ليلًا وتسعى لحل هذه المشكلة، مما يعني أن لدينا أشياء مشتركة أيضاً معهم.

كما اهتمت الدراسة بأنماط نوم الكلاب حيث تم قياس كيف ينام الكلب بعد المرور بتجربة عاطفية سواء كانت إيجابية أو سلبية تحديداً مع صاحبه، وكما متوقع خلصت الدراسة إلى أن التجربة العاطفية الإيجابية تسبب للكلب نوما هادئا دون اضطرابات بعكس التجربة السلبية مثل التعنيف أو العقاب الذي تؤدي إلى نوم قلق متوتر وغير متزن، والمدهش في الأمر هو أمر قريب أيضاً من السلوك الخاص بنا.

لذلك يمكننا القول بأن الكلاب هي من أفضل أنواع الأصدقاء التي نحتاجها في حياتنا ليس فقط في أوقات اليقظة ولكن أيضا في وقت النوم.