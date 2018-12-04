تجربة طيران ترفيهية لكن نسي الطيار أهم شيء فكادت تتحول إلى كارثة

رانيا الزعيم

قرر السيد "غورسكي" القادم من فلوريدا قضاء عطلته في سويسرا، حيث كان من المفترض أن تكون هذه التجربة ترفيهية ولكنها لسوء الحظ تحولت إلى تجربة قريبة من الموت.

فوفقًا لـ Mail Online، اُقلعت الطائرة من حافة جبلية بارتفاع 4000 قدم، وهذا يعتبر شيئا مرعبا بما فيه الكفاية. وعند القفز، فقد "غورسكي" توازنه وهذا لأن قائد الطائرة الشرعية نسي أن يربط "غورسكي" بحزام الأمان.

ولكن على الرغم من ذلك ظل متمسكًا بالطائرة لمدة دقيقتين و 14 ثانية، على الرغم من أن المهمة لم تكن سهلة على الإطلاق.

فقد نجح "غورسكي" بالفعل في المسك بشريط معدني بيد، وحزام الأمان الخاص بقائد الطائرة باليد الأخرى. حيث ظل متمسكًا بحياته حتى اقترب من الأرض، مما أدى إلى تمزق أوتار عضلة ذراعه.

وبعد أن وصل "غورسكي" إلى الأرض بسلام، اضطر إلى إجراء عملية جراحية في معصمه الأيمن بعد تعرضه لكسر نصف قطري منفصل مجزأ بعد القفزة، وتطلبت هذه العملية شريحة تيتانيوم وسبعة مسامير.

وفي حديثه مع Mail Online، قال "غورسكي": "لقد شعرت بأن جسدي ينزل إلى الأسفل، ووجدت نفسي فجأة أتصارع للبقاء على قيد الحياة".

وأضاف: " أتذكر أنني قد نظرت إلى الأسفل، ولكنني اضطررت للتشبث بحياتي لمدة دقيقتين و 14 ثانية، وكان الهبوط قاسيًا، ولكنني في النهاية عشت لأحكي هذه القصة".

وعلى الرغم من أن قائد الطائرة قد استهتر عندما نسي أن يربط "غورسكي" بحزام الأمان قبل إقلاع الطائرة، إلا أن "غورسكي" امتدح جهوده قائلاً: "بالرغم من أن الطيار قد ارتكب خطأً خطيرًا في هذه الرحلة عندما نسي أن يربطني، إلا أنه فعل كل ما في وسعه لإنقاذ حياتي أثناء عملية القفز".

وأنهى "غورسكي" لقاءه قائلًا: "سأقوم بتجربة التحليق في الطائرة الشراعية مرة أخرى، حيث أنني لم أستمتع هذه المرة".