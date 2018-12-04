24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4308:1413:2215:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تتويج "النسور الخضر" بكأس "الكاف" ينعش صحوة الكرة المغربية (5.00)

  2. عملية نصب عقارية بـ300 مليار سنتيم تستنفر الوكيل العام للملك (5.00)

  3. مركزيات نقابية تنسحب من جلسات الحوار الاجتماعي مع الحكومة (5.00)

  4. الإمارات تكرم السفير المغربي الأسبق عزيز الحسين بأرفع وسام وطني (5.00)

  5. تحقيق في وفاة رضيع بالمشفى الحسني بالبيضاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | تجربة طيران ترفيهية لكن نسي الطيار أهم شيء فكادت تتحول إلى كارثة

تجربة طيران ترفيهية لكن نسي الطيار أهم شيء فكادت تتحول إلى كارثة

تجربة طيران ترفيهية لكن نسي الطيار أهم شيء فكادت تتحول إلى كارثة
رانيا الزعيم
الاثنين 03 دجنبر 2018 - 10:54

قرر السيد "غورسكي" القادم من فلوريدا قضاء عطلته في سويسرا، حيث كان من المفترض أن تكون هذه التجربة ترفيهية ولكنها لسوء الحظ تحولت إلى تجربة قريبة من الموت.

فوفقًا لـ Mail Online، اُقلعت الطائرة من حافة جبلية بارتفاع 4000 قدم، وهذا يعتبر شيئا مرعبا بما فيه الكفاية. وعند القفز، فقد "غورسكي" توازنه وهذا لأن قائد الطائرة الشرعية نسي أن يربط "غورسكي" بحزام الأمان.

ولكن على الرغم من ذلك ظل متمسكًا بالطائرة لمدة دقيقتين و 14 ثانية، على الرغم من أن المهمة لم تكن سهلة على الإطلاق.

فقد نجح "غورسكي" بالفعل في المسك بشريط معدني بيد، وحزام الأمان الخاص بقائد الطائرة باليد الأخرى. حيث ظل متمسكًا بحياته حتى اقترب من الأرض، مما أدى إلى تمزق أوتار عضلة ذراعه.

وبعد أن وصل "غورسكي" إلى الأرض بسلام، اضطر إلى إجراء عملية جراحية في معصمه الأيمن بعد تعرضه لكسر نصف قطري منفصل مجزأ بعد القفزة، وتطلبت هذه العملية شريحة تيتانيوم وسبعة مسامير.

وفي حديثه مع Mail Online، قال "غورسكي": "لقد شعرت بأن جسدي ينزل إلى الأسفل، ووجدت نفسي فجأة أتصارع للبقاء على قيد الحياة".

وأضاف: " أتذكر أنني قد نظرت إلى الأسفل، ولكنني اضطررت للتشبث بحياتي لمدة دقيقتين و 14 ثانية، وكان الهبوط قاسيًا، ولكنني في النهاية عشت لأحكي هذه القصة".

وعلى الرغم من أن قائد الطائرة قد استهتر عندما نسي أن يربط "غورسكي" بحزام الأمان قبل إقلاع الطائرة، إلا أن "غورسكي" امتدح جهوده قائلاً: "بالرغم من أن الطيار قد ارتكب خطأً خطيرًا في هذه الرحلة عندما نسي أن يربطني، إلا أنه فعل كل ما في وسعه لإنقاذ حياتي أثناء عملية القفز".

وأنهى "غورسكي" لقاءه قائلًا: "سأقوم بتجربة التحليق في الطائرة الشراعية مرة أخرى، حيث أنني لم أستمتع هذه المرة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.