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ثلاث سنوات سجنا لشخص سجّل مقاطع جنسية مع 150 رجلا

ثلاث سنوات سجنا لشخص سجّل مقاطع جنسية مع 150 رجلا
هسبريس - إفي
الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 10:53

عوقب شخص من ولاية فلوريدا الأمريكية اليوم بالسجن 3 سنوات لقيامه بتسجيل لقاءاته الجنسية مع نحو 150 رجلا دون علم الكثيرين منهم، ثم باع تلك المواد لمواقع إباحية، وفقا لما أفاد به مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية في ولاية فلوريدا.

حيث ذكر البيان أن بريان دينيموستير (34 عاما)، المقيم في هومستيد، والذي سيكمل عامه الـ36 في السجن، بسبب قيامه بـ"تسجيل محتوى صوتي جنسي خلسة ومقاطع فيديو يظهر بها هو شخصيا برفقة العديد من الرجال وتوزيعها".

وقد اعترف دينيموستير بأنه قام بتسجيل لقاءاته الجنسية مع حوالي 150 رجلا، من بينهم حوالي 80 شخصا لم يكونوا على علم أنهم يتم تصويرهم، ثم باع مقاطع الفيديو إلى شخص خارج الولايات المتحدة، الذي بدوره نشرها على موقع إباحي يتم الوصول إليه عن طريق دفع اشتراك.

يذكر أن المدان، الذي سيبقى ثلاث سنوات -بعد إنتهاء فترة عقوبته- رهن الإفراج المشروط وفقا لأمر المحكمة، كان يصطاد ضحاياه من شبكات التواصل الاجتماعي وإعلانات مواقع إلكترونية.

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