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الرئيسية | منوعات | دراسة: الطلاق يجعل النساء جذابات وناضجات

دراسة: الطلاق يجعل النساء جذابات وناضجات

دراسة: الطلاق يجعل النساء جذابات وناضجات
هسبريس من الرباط
الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 04:10

لا يُرادفُ الطلاق دوماً ذلك الإحساس باليأس والمعاناة، بل قد يحملُ في بعض المرات شعوراً بالتجديد والحيوية والإقبال الدائم على الحياة، ذاك ما أكدتهُ دراسة حديثة التي وصفت قرارَ "الانفصال عن الشريك" بـ"الأفضل في حياة المرء، إذا لم يجد حلاً "لإنقاذ" مؤسسة الزواج.

وخلصت دراسة أجرتها جامعة لوزان السويسرية إلى أن "النساء اللواتي يتخذن قرار الطلاق يحصلن على بعض الفوائد المتعلقة بنضجهن واقتصادهن ورضائهن الشخصي، فهنَّ يعرفن بالضبط ما يتوقعونه من الرجال والعلاقات المستقبلية".

ليندا شارفوز، وهي المكلفة بالدراسة التي شملت أكثر من عشرة آلاف مطلق، تقول إن "النتيجة أظهرت أنه من بين الأزواج المشمولين بالاستطلاع من يشعر مع بدء الحياة الجديدة بعد الطلاق بأنهم أكثر جاذبية ويشعرون بصفاتهم المؤكدة؛ بينما النساء المطلقات لهن منظور أوسع عند اختيار الرفيق، لأنهن يعرفن بالضبط ما هي الصفات التي يبحثن عنها في الرجل الذي سيبدأن معه علاقة جديدة".

وتشير الدراسة إلى النساء تميل إلى "استعادة ثقتهنَّ" بسرعة، والوصول إلى مستويات أعلى من الرضا مقارنة مع الرجال. وهذا يسمح للنساء بمواصلة حياتهن والاستمتاع بما يمرون به. كما أن "التجربة المكتسبة من الزواج تجعلُ من النساء أكثر نضجاً وقابلية مع ظروف الحياة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - papillon الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 18:30
allez les femmes c'est le moment de divorcer et de trouver joie , vitalité et élégance
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-1
2 - ملاحظ الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 18:34
دراسات و تقارير لا نعرف من أين تأتي. المهم الغرض منها تشتيت ما بقي من عائلات و أزواج يقاومون الزمن من أجل الحفاظ على المهمة التي تناط بكل ادامي.
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2
3 - حيران الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 18:34
إن أبغض الحلال عند الله الطلاق أعوذ بالله من هذه الدراسة التي تساعد على هدم البيوت والله ماجاءنا من هذه الدراسات والجمعيات إلا الخراب والعبثية
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4 - مغربي هولندي يحكي لكم الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 19:28
أولا هم أصلا أغلبيتم غير متزوجين بسبب قانون الضرائب ولهم كدلك أولاد والرجل يصف زوجته بالصديقة
أنا أسكن في عمارة لمدة 23سنة كانت من قبل مخصصة لما فوق 55وكنت أصغر واحد،ومع مرور الوقت توفية الجميع وبقيت أنا هههه.
هده العمارة لم تعود مختصة للعجزة فكل السكان أعمارهم مختلفة وبالضبط أكتر من خمسين واحد وواحدة يسكنون لوحدهم يربطون علاقة مدة قصيرة تم مرة أخرى وهكدا الأيام،أما المغربيات الواتي إنتهت صلاحيتهم فمنهم من تطمع في شاب بعد عمل يقوم به.
بالله عليكم أينى هي السعادة التي يطبلون لها،والله الخاسر الأكبر هي المرأة لأن النساء في العالم أكتر من الرجال مايتيح للرجل أكبر فرصة للتعارف إما بالحلال أوالحرام حسب الأشخاص والمجتمعات.
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