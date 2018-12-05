24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:43
|08:15
|13:23
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- قضاء مراكش يؤجل محاكمة متهمين في "لاكريم"
- توقيف 16 شخصا متورطين في الهجرة غير الشرعية
- وصف النهاري خنيفرة بـ"مرتع المعصية" يغضب مغاربة
- حادثة سير تنهي حياة طالبة ضواحي ورزازات
- قصة لوكا مودريتش .. من لاجئ في كرواتيا إلى أفضل لاعب بالعالم
عملية نصب عقارية بـ300 مليار سنتيم تستنفر الوكيل العام للملك (5.00)
- الاتحاد الأوروبي يرفضُ تنظيم "مونديال 2030" بمشاركة المغرب - (113)
- نقابات تهدد بالخروج إلى الشارع لمواجهة "جمود" عرض العثماني - (65)
- جبهة محاربة التطرف: "إرهابيون" يمنعون الموسيقى والأعراس بزاكورة - (63)
- رئيس الحكومة يُقرر رفع سن مباريات التوظيف بالتعاقد إلى 55 سنة - (61)
- أوجار والخليع يتيحان تخفيضات القطارات للقضاة وموظفي العدل - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
دراسة: الطلاق يجعل النساء جذابات وناضجات
لا يُرادفُ الطلاق دوماً ذلك الإحساس باليأس والمعاناة، بل قد يحملُ في بعض المرات شعوراً بالتجديد والحيوية والإقبال الدائم على الحياة، ذاك ما أكدتهُ دراسة حديثة التي وصفت قرارَ "الانفصال عن الشريك" بـ"الأفضل في حياة المرء، إذا لم يجد حلاً "لإنقاذ" مؤسسة الزواج.
وخلصت دراسة أجرتها جامعة لوزان السويسرية إلى أن "النساء اللواتي يتخذن قرار الطلاق يحصلن على بعض الفوائد المتعلقة بنضجهن واقتصادهن ورضائهن الشخصي، فهنَّ يعرفن بالضبط ما يتوقعونه من الرجال والعلاقات المستقبلية".
ليندا شارفوز، وهي المكلفة بالدراسة التي شملت أكثر من عشرة آلاف مطلق، تقول إن "النتيجة أظهرت أنه من بين الأزواج المشمولين بالاستطلاع من يشعر مع بدء الحياة الجديدة بعد الطلاق بأنهم أكثر جاذبية ويشعرون بصفاتهم المؤكدة؛ بينما النساء المطلقات لهن منظور أوسع عند اختيار الرفيق، لأنهن يعرفن بالضبط ما هي الصفات التي يبحثن عنها في الرجل الذي سيبدأن معه علاقة جديدة".
وتشير الدراسة إلى النساء تميل إلى "استعادة ثقتهنَّ" بسرعة، والوصول إلى مستويات أعلى من الرضا مقارنة مع الرجال. وهذا يسمح للنساء بمواصلة حياتهن والاستمتاع بما يمرون به. كما أن "التجربة المكتسبة من الزواج تجعلُ من النساء أكثر نضجاً وقابلية مع ظروف الحياة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
أنا أسكن في عمارة لمدة 23سنة كانت من قبل مخصصة لما فوق 55وكنت أصغر واحد،ومع مرور الوقت توفية الجميع وبقيت أنا هههه.
هده العمارة لم تعود مختصة للعجزة فكل السكان أعمارهم مختلفة وبالضبط أكتر من خمسين واحد وواحدة يسكنون لوحدهم يربطون علاقة مدة قصيرة تم مرة أخرى وهكدا الأيام،أما المغربيات الواتي إنتهت صلاحيتهم فمنهم من تطمع في شاب بعد عمل يقوم به.
بالله عليكم أينى هي السعادة التي يطبلون لها،والله الخاسر الأكبر هي المرأة لأن النساء في العالم أكتر من الرجال مايتيح للرجل أكبر فرصة للتعارف إما بالحلال أوالحرام حسب الأشخاص والمجتمعات.