ريان ذو السبع سنوات يجني 22 مليون دولار خلال عام واحد

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كشفت مجلة "فوربس" الأميركية عن نجم اليوتيوب لعام 2018، والذي حصد نحو 22 مليون دولار عبر قناته الخاصة على موقع يوتيوب، وكانت المفاجأة أن نجم اليوتيوب لهذا العام كان طفلاً في السابعة من عمره يدعى "ريان". في قناة ريان التي تدعى "ريان تويز ريفيو" على موقع اليوتيوب، والتي أنشأها له والداه عام 2015، يقوم المليونير الصغير "ريان" باستعراض أحدث ألعاب الأطفال التي يعشقها كالسيارات، والليغو، والقطارات وغيرها من أحدث الألعاب التي طرحت في الأسواق، ويختبرها ويعطيها تقييما.

فجذبت قناته الملايين من المتابعين وخصوصاً الأطفال في عمر المرحلة الابتدائية. إذ يتابعه نحو 17 مليون متابع، وقد وصلت عدد المشاهدات لمقاطعه المصورة إلى حوالي 26 مليار مشاهدة. ووفقاً لـ"فوربس" فقد جنى ريان 22 مليون دولار (19.4 مليون يورو) في الفترة الواقعة بين يونيو 2017، ويونيو 2018. إضافة إلى ذلك، هناك العديد من الألعاب التي تحمل اسمه في متاجر الألعاب الكبيرة في الولايات المتحدة. بحسب ما نشره موقع (فوربس) الأميركي.

وقد احتل المركز الثاني في قائمة "فوربس" المجلة الأميركية، التي تعد أكثر القوائم شهرة في العالم وتعنى بإحصاء الثروات، الممثل "جاك بول" البالغ من العمر (21 عاماً)، والذي حصد نحو 21 مليون دولار في العام الماضي من قناته على اليوتيوب، حيث بلغ عدد المشاهدات أكثر من 3.5 مليار مشاهدة. في حين تصدرت فرقة "دود بيرفكت" المكونة من خمسة رجال، المركز الثالث على قائمة فوربس، حيث جنت الفرقة حوالي 20 مليون دولار، بحسب ما نشره موقع (شبيغل) الألماني.

إذا أردت أن تصبح مليونيراً، ما عليك سوى أن تنشئ قناتك الخاصة على موقع يوتيوب الشهير، وجذب الملايين من المتابعين بموضوع ملفت، وربما قد يحالفك الحظ وتتصدر قائمة "فوربس" للشخصيات الأعلى دخلاً في السنة القادمة.