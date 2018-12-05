سابقة طبية .. حصلت على رحم امرأة ميتة وأنجبت طفلة

هسبريس - د.ب.أ

ذكر أطباء الثلاثاء أن طفلة وُلدت في البرازيل لأول مرة بعد عملية نقل رحم من متبرعة متوفية. وولدت الطفلة بصحة جيدة ووزنها 2.5 كيلوغرام في مدينة ساو باولو البرازيلية، حسبما ذكر أطباء في مقال نشر بدورية لانسيت الطبية.

وتم نقل الرحم في عملية استغرقت أكثر من 10 ساعات عام 2016 إلى امرأة /32 عاماً/ تعاني من متلازمة ماير-روكيتانسكي-كوستر-هاوزر، التي تركتها دون رحم. غير أن المبيضين كانا على ما يرام قبل العملية.

وقام الأطباء بزرع بويضات ملقحة في الرحم بعد سبعة أشهر من عملية الزرع، وأزيل الرحم بعد ذلك أثناء الولادة القيصرية.

وذكر الأطباء أن علاج عقم الرحم عن طريق الزرع من متبرعة متوفية، فتح الطريق لحمل صحي للمصابات بالعقم دون الحاجة لمتبرعات على قيد الحياة.

يشار إلى أنه أجريت في السابق 39 عملية زرع أرحام من متبرعات على قيد الحياة، أثمرت 11 طفلا، لكن هذه هي المرة الأولى التي يولد فيها طفل من رحم امرأة متوفية.