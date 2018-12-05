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الرئيسية | منوعات | سابقة طبية .. حصلت على رحم امرأة ميتة وأنجبت طفلة

سابقة طبية .. حصلت على رحم امرأة ميتة وأنجبت طفلة

سابقة طبية .. حصلت على رحم امرأة ميتة وأنجبت طفلة
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 16:03

ذكر أطباء الثلاثاء أن طفلة وُلدت في البرازيل لأول مرة بعد عملية نقل رحم من متبرعة متوفية. وولدت الطفلة بصحة جيدة ووزنها 2.5 كيلوغرام في مدينة ساو باولو البرازيلية، حسبما ذكر أطباء في مقال نشر بدورية لانسيت الطبية.

وتم نقل الرحم في عملية استغرقت أكثر من 10 ساعات عام 2016 إلى امرأة /32 عاماً/ تعاني من متلازمة ماير-روكيتانسكي-كوستر-هاوزر، التي تركتها دون رحم. غير أن المبيضين كانا على ما يرام قبل العملية.

وقام الأطباء بزرع بويضات ملقحة في الرحم بعد سبعة أشهر من عملية الزرع، وأزيل الرحم بعد ذلك أثناء الولادة القيصرية.

وذكر الأطباء أن علاج عقم الرحم عن طريق الزرع من متبرعة متوفية، فتح الطريق لحمل صحي للمصابات بالعقم دون الحاجة لمتبرعات على قيد الحياة.

يشار إلى أنه أجريت في السابق 39 عملية زرع أرحام من متبرعات على قيد الحياة، أثمرت 11 طفلا، لكن هذه هي المرة الأولى التي يولد فيها طفل من رحم امرأة متوفية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - youssef الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 17:46
قال تعالى : ((يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ)) صدق الله العظيم
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2 - weld lblad الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 17:47
انما الامر لله ان اراد ان يقول لشئ كن فيكون
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18
3 - الله اكبر الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 17:49
جميل جدا و خبر مفرح للمرأة الحامل
وان شاء الله الأجر الكبير للميتة المتبرعة
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16
4 - boulevard de Hamid الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:06
تفهم تسطا من جهة الاهتمام بالانجاب وفي مناطق أخرى إزهاق الأرواح وتشويهها وتجويعها بلا رحمة ولاشفقة
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2
5 - hayat الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:26
الى المعلق رقم 1 :
هذا وقع في البرازيل. و لماذا تستدل بهذه الاية و انت لا تفهم دلالتها اصلا. حرام عليك. هذا زور و بهتان. ستحاسب على هذه الشهادة . انصحك ان تسحب تعليقك هذا و تعتذر و تستغفر
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