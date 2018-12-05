24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:43
|08:15
|13:23
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- قضاء مراكش يؤجل محاكمة متهمين في "لاكريم"
- توقيف 16 شخصا متورطين في الهجرة غير الشرعية
- "حوادث المدن" تسقط 22 قتيلا و1945 جريحا
- وصف النهاري خنيفرة بـ"مرتع المعصية" يغضب مغاربة
- "ظلموني فبلادي" .. صلاة جماهيرية في ملعب الرجاء لرفع البلاء
الممثل الأمريكي فيغو مورتنسن ينتقد وضع السلطات في أيدي البلهَاء (5.00)
- أوجار والخليع يتيحان تخفيضات القطارات للقضاة وموظفي العدل - (77)
- وصف النهاري خنيفرة بـ"مرتع المعصية" يغضب مغاربة - (62)
- "ظلموني فبلادي" .. صلاة جماهيرية في ملعب الرجاء لرفع البلاء - (62)
- منظمة الأمم المتحدة تساوي بين المغرب والجزائر في محادثات جنيف - (61)
- اسليمي: غياب بوتفليقة يعلن "الموت السياسي" للرئيس الجزائري - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سابقة طبية .. حصلت على رحم امرأة ميتة وأنجبت طفلة
ذكر أطباء الثلاثاء أن طفلة وُلدت في البرازيل لأول مرة بعد عملية نقل رحم من متبرعة متوفية. وولدت الطفلة بصحة جيدة ووزنها 2.5 كيلوغرام في مدينة ساو باولو البرازيلية، حسبما ذكر أطباء في مقال نشر بدورية لانسيت الطبية.
وتم نقل الرحم في عملية استغرقت أكثر من 10 ساعات عام 2016 إلى امرأة /32 عاماً/ تعاني من متلازمة ماير-روكيتانسكي-كوستر-هاوزر، التي تركتها دون رحم. غير أن المبيضين كانا على ما يرام قبل العملية.
وقام الأطباء بزرع بويضات ملقحة في الرحم بعد سبعة أشهر من عملية الزرع، وأزيل الرحم بعد ذلك أثناء الولادة القيصرية.
وذكر الأطباء أن علاج عقم الرحم عن طريق الزرع من متبرعة متوفية، فتح الطريق لحمل صحي للمصابات بالعقم دون الحاجة لمتبرعات على قيد الحياة.
يشار إلى أنه أجريت في السابق 39 عملية زرع أرحام من متبرعات على قيد الحياة، أثمرت 11 طفلا، لكن هذه هي المرة الأولى التي يولد فيها طفل من رحم امرأة متوفية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
وان شاء الله الأجر الكبير للميتة المتبرعة
هذا وقع في البرازيل. و لماذا تستدل بهذه الاية و انت لا تفهم دلالتها اصلا. حرام عليك. هذا زور و بهتان. ستحاسب على هذه الشهادة . انصحك ان تسحب تعليقك هذا و تعتذر و تستغفر